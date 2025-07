¿Quién es Lina María Garrido? La mujer que desafió al presidente Petro en el Congreso

La instalación de la nueva legislatura del Congreso de la República el pasado 20 de julio no pasó desapercibida, en gran parte por la vehemente intervención de Lina María Garrido, representante a la Cámara por el departamento de Arauca y miembro del partido Cambio Radical.

Su réplica al discurso del presidente Gustavo Petro fue una de las más comentadas, tanto en medios como en redes sociales.

Garrido, quien ostenta el cargo de segunda vicepresidenta de la Cámara, no dudó en lanzar duras críticas al mandatario, a la vicepresidenta Francia Márquez y a la gestión del gobierno progresista que lidera el Pacto Histórico.

A pesar de haber apoyado electoralmente a Petro en el pasado, la congresista aseguró sentirse “decepcionada y traicionada”.

“Hoy, tres años después, no hay nada que mostrar, no hay un logro que mostrar. Usted traicionó a Colombia”, sentenció Garrido, en un discurso que no solo fue replicado ampliamente, sino que generó una oleada de reacciones en la opinión pública.



¿Quién es Lina María Garrido?

Nacida el 20 de marzo de 1987, Lina María Garrido es internacionalista y politóloga egresada de la Universidad Militar Nueva Granada.

También cuenta con estudios de posgrado en Opinión Pública y Mercadeo Político en la Pontificia Universidad Javeriana, así como en Gerencia Social en la Escuela Superior de Administración Pública.

Desde los 18 años ha estado vinculada al liderazgo social en su tierra natal, Arauca. Fue concejal del municipio entre 2016 y 2019 y fundadora de la Red de Empoderamiento Político y Social de las Mujeres (REMPOS).

En 2022 fue elegida como representante a la Cámara con más de 10 mil votos, consolidando su presencia política en el Congreso.

En su paso por el Legislativo ha hecho parte de diversas comisiones, como la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, la Comisión Sexta de Transporte y Comunicaciones y, actualmente, la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público.

Además, integra varias comisiones accidentales enfocadas en regiones de frontera y tarifas aéreas.

Durante su intervención del 20 de julio, Garrido arremetió contra lo que considera una manipulación de la figura de la vicepresidenta Francia Márquez.

“En campaña usted, Gustavo Petro, se disfrazó de feminista, ambientalista, pacifista, demócrata, transparente.

Solo le faltó cambiarse el color de piel para ser negro, pero usted utilizó e instrumentalizó a la vicepresidenta, a la que traicionó y desprecia”, manifestó la parlamentaria frente a la propia Márquez.

Garrido también acusó al presidente de haber contribuido a la estigmatización de la oposición, recordando el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay:

“Hace un año exactamente aquí estaba parado Miguel Uribe, víctima de un atentado, luego de que usted, como a tantos de nosotros, lo estigmatizara”.

No se detuvo ahí. Denunció la falta de ejecución del gobierno, la pérdida de confianza y el temor que siente al alzar la voz desde una región como Arauca, marcada históricamente por la violencia.

“Después de haber dicho que sentía preocupación y decepción, hoy siento miedo y tristeza”, expresó.

Finalmente, lanzó una advertencia directa a los ministros del gabinete presidencial, sugiriendo que deberán responder judicial y administrativamente por las decisiones tomadas durante este gobierno.

Cuestionó especialmente los casos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, señalando que los expresidentes del Congreso, Andrés Calle e Iván Name, están ahora bajo investigación por presuntos pagos ligados a las reformas oficiales.

Lina María Garrido se ha consolidado como una de las voces más visibles de la oposición a Petro.

