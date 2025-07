Magic, eliminado del Desafío, hizo dolorosa confesión: "Pensé en quitarme la vida"

En el más reciente episodio del programa La Red, el público conoció una faceta completamente desconocida de Magic, el segundo concursante eliminado del reality Desafío Siglo XXI.

En una conversación honesta y emotiva, el joven abrió su corazón y habló sobre los momentos más oscuros de su vida, aquellos que vivió mucho antes de que las cámaras lo enfocaran.

Detrás de su carisma y apariencia fuerte, hay una historia marcada por el abandono, la pobreza y el sufrimiento físico y emocional. Por primera vez, Magic compartió aspectos íntimos de su niñez y adolescencia, revelando las heridas invisibles que lo han acompañado durante años.

“Mi madre biológica me dejó cuando apenas tenía seis meses. Fue mi abuela quien me crió”, confesó con la voz entrecortada. Su infancia estuvo marcada por las carencias, no solo materiales, sino también afectivas. “En mi casa no sobraba nada. Comprábamos dos mil pesos de salchichón y lo dividíamos por líneas. Yo vengo de la arepa con manteca”, dijo, evocando aquellos días en los que lo básico era un lujo.



¿Qué le pasó a Magic, exparticipante del Desafío Siglo XXI?

Cuando parecía estar encontrando un rumbo en la vida estudiando deporte, trabajando como mesero y empezando a abrirse camino como modelo, el destino le impuso una dura prueba. Un accidente severo lo dejó con varias fracturas en el pie izquierdo y deformaciones en tres dedos. Este hecho cambió por completo el rumbo de su vida.

La lesión lo obligó a dejar sus estudios, alejarse del gimnasio y suspender todo tipo de actividad laboral. Durante un año y medio, estuvo postrado en una cama, sometiéndose a cirugías complejas y a un proceso de rehabilitación que terminó siendo más doloroso de lo esperado. “Intenté exigirme mucho en fisioterapia y eso solo complicó todo”, explicó.

El impacto físico fue profundo, pero el emocional fue aún más devastador. Magic cayó en un estado de depresión y ansiedad del que pensó que no saldría. “Sentía que no valía nada, que solo era una carga. Pensé en quitarme la vida. Sentía que todas las puertas se me habían cerrado”, reveló con una franqueza que estremeció al equipo del programa.

A pesar de todo, no se rindió. Poco a poco, y con mucho esfuerzo, comenzó a reconstruirse. En 2020, encontró una oportunidad laboral inesperada: la creación de contenido para adultos. Aunque al principio le costó aceptar esa realidad y prefirió mantenerla en secreto ante su familia, pronto comenzó a ver resultados concretos que cambiaron su situación financiera.

“Les dije que trabajaba en una empresa textil. La verdad es que me daba miedo que no lo entendieran. Pero a los seis meses, ya había ganado mi primer millón”, contó entre risas nerviosas, dejando ver el contraste entre el juicio social y la necesidad de sobrevivir con dignidad.

La historia de Magic dejó sin palabras a los presentadores de La Red, quienes no ocultaron su sorpresa ante una vida que ha sido mucho más difícil que cualquier reto del reality. “¡Para eso me voy pal otro lado del mundo!”, exclamó en tono jocoso Juan Carlos Giraldo.

