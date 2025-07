Sentenciados en el Desafío 2025: un jugador cumplió su palabra y se puso el chaleco

Las emociones no dan tregua en el Desafío 2025. La competencia subió de nivel en el tercer ciclo, especialmente durante la esperada prueba de Sentencia y Hambre. Esta vez, fue la casa Alpha la que dominó el Box Amarillo, lo que les dio la potestad de entregar los temidos Chalecos de Sentencia a sus rivales.

Como capitán de Alpha, Eleazar tuvo la tarea de llegar hasta la casa contraria y poner en manos de los elegidos estas prendas que nadie quiere tener, pero que siempre terminan cayendo. Su llegada no fue con confrontaciones, sino con una frase que dejó pensativos a más de uno: “Esto no es una carga de peso, es una carga que trae aprendizajes”.

Y aunque la tensión en el ambiente ya era evidente, lo que vino después dejó claro que, más allá del juego, hay valores que siguen marcando la competencia. Uno de los sentenciados no esperó a que lo eligieran. Sabía que su error en la prueba anterior había afectado al equipo, así que tomó la iniciativa y se “autoenchalecó”. Fue su manera de asumir la culpa y de demostrarle a los demás que estaba dispuesto a enfrentar el Box Negro como un acto de compromiso.

El gesto no pasó desapercibido y dividió opiniones: para algunos fue una decisión honorable, para otros una jugada arriesgada. Pero lo cierto es que ya tiene cita en la siguiente ronda de eliminación, donde deberá defender su permanencia con fuerza, estrategia y cabeza fría.

Por otro lado, el segundo chaleco fue entregado a una participante que salió elegida tras una curiosa rifa entre las mujeres de su equipo. Así fue como se definió su suerte. A pesar de la presión, su compañera Isa le pidió que no se rindiera y que peleara con todo para volver con más fuerza. La psicóloga aceptó el reto con una mezcla de nervios y ganas, asegurando que dará lo mejor de sí en el Box Negro.

Este ciclo no ha estado exento de sorpresas. Apenas unos días atrás, Beta tuvo que despedirse de dos de sus integrantes: Magic y Dani. Ambos fueron superados en la prueba final y su eliminación dejó a la casa azul con el ánimo por el piso. La crisis no solo es deportiva, también ha tocado el terreno de la convivencia. Desde que se hizo el cambio de capitanía en ese equipo, los desacuerdos no han parado, y eso se ha reflejado en su rendimiento.

Mientras tanto, el resto de los participantes sigue entrenando y planificando sus movimientos. El Desafío 2025 está más impredecible que nunca, y cada decisión dentro o fuera del box puede cambiar el destino de cualquiera. Los sentenciados ya están listos para enfrentarse a la temida Muerte, pero esta vez, la historia tiene un ingrediente extra: una promesa cumplida y un acto de valentía que podría marcar el rumbo del juego.

Solo el Box Negro tiene la última palabra.