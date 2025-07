Así fue el adiós forzado de Cami del Desafío XXI; la competidora reveló toda la verdad

El Desafío Siglo XXI sufrió una baja inesperada y dolorosa en su capítulo 10. Cami, la capitana del equipo Alpha, tuvo que abandonar la competencia debido a una severa lesión en uno de sus pies, un incidente que sumió en lágrimas y sorpresa a sus compañeros, especialmente al equipo morado, tras el anuncio de Andrea Serna.

La joven deportista, conocida por su resiliencia, compartió su experiencia en una entrevista para EL Klub de La Kalle 96.9 FM, donde detalló los pormenores de su salida y algunos momentos previos de gran impacto.

Antes de la lesión, Cami ya había enfrentado una de las penitencias más extremas del programa, raparse la cabeza por completo tras perder una prueba.

Este castigo, que para muchos sería un simple cambio de look, fue un verdadero shock para ella. "Tocaba raparse toda la cabeza", relató Cami, añadiendo con humor que ella tenía "como cinco capas de pelo". Para ella, el "corte extremo" fue dejarlo "como un hombre".

La concursante describió el momento de la rapada como una experiencia disociativa. "Yo siento que yo estaba como en shock cuando el juez dice 'preparados, listos, ya'", explicó, comparándose con un piloto que "no se acuerda de nada" durante un procedimiento.

La dificultad se acentuó por la falta de luz en el set, lo que obligó a la peluquera a realizar el corte "casi que a ciegas". Fue solo al día siguiente, al verse en el espejo y asimilar la realidad de su nueva imagen, cuando la emoción la desbordó y la "lloradera" se hizo incontenible.

Cami se despide del Desafío 2025 /Foto: Desafío

¿Qué pasó con Cami de El Desafío XXI?

El verdadero golpe llegó con la lesión que la sacó definitivamente del Desafío. Cami narró el momento exacto en que ocurrió: "Estábamos sobre una viga, yo me caí de espaldas".

Inmediatamente supo que algo no andaba bien. "Lo primero que dije fue no me puedo parar, me fui cojeando pero no podía apoyar el pie". A pesar del dolor, su naturaleza discreta la llevó a minimizar la situación inicialmente.

"Les digo: 'Oigan, me duele mucho'. Me decían: 'Cami, tranqui, no te preocupes'. Yo decía: 'No es que en realidad me duele, yo soy una persona que no me gusta incomodar y no me gusta hacer show'".

La gravedad de la lesión se hizo evidente cuando un compañero, preocupado por su estado, le revisó el pie y este comenzó a inflamarse rápidamente. El diagnóstico médico fue contundente: "esguince grado III y ruptura de ligamento taloperoneo".

Para Cami, fue un sueño que se acabó de manera abrupta. El médico le advirtió que la recuperación sería larga, "más de dos meses", y que una cirugía sería necesaria si no respondía bien al reposo absoluto y las 30 sesiones de terapia a las que fue remitida.

Cami de El Desafío del Siglo XXI tuvo una lesión durante una de las pruebas físicas /Foto: captura de pantalla YouTube Ditu

Eleazar del Desafío XXI, ¿manipulador?

Durante la entrevista, Cami no dudó en abordar un tema espinoso, la percepción de los concursantes. Al ser consultada por Manuela Cardona de EL Klub sobre quién consideraba el "más maquiavélico" del Desafío, Cami no titubeó al señalar a Eleazar.

Explicó que, si bien en el momento de la competencia es difícil discernir la verdadera naturaleza de cada persona, al ver el programa desde afuera pudo observar las acciones de 'Eleazar' con mayor claridad.

"Me parece una persona totalmente estratégica, manipuladora, que trata de jugar sus fichas para que todo salga a favor de él", afirmó, mencionando incluso el momento en que le quitaron la capitanía y el posterior maltrato al equipo.

"Yo siento que él está tratando de mover todo a su favor, vamos a ver todo se le da", concluyó. Finalmente, sobre quién cree que ganará el Desafío, Cami apostó por "Rata", destacando su velocidad y habilidades.

Revive acá la entrevista completa con CAMI del DESAFÍO: