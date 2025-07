Desafío 2025: Dani y Tina, las mellizas Beta, se despiden entre lágrimas

Desde que llegaron al Desafío 2025, las mellizas Dani y Tina del equipo Beta demostraron que, además de fuerza, las unía un lazo inquebrantable. Pero en el capítulo más reciente del reality, ese vínculo se puso a prueba en uno de los momentos más duros de la temporada: una de ellas tuvo que abandonar la competencia tras la exigente prueba en el temido Box Negro.

La noticia golpeó fuerte al equipo Beta, que no solo perdió a un integrante, sino a dos, pues junto a Dani también salió Magic. Sin embargo, la salida de la melliza fue la que desató la carga emocional más grande del capítulo.

Magic y Dani, eliminados del Desafío /Foto: Desafío

Tina rompe en llanto al despedir a su hermana: “Seguiré por ella y por nuestra familia”

Apenas se anunció el resultado, Tina se acercó rápidamente a su hermana para abrazarla con fuerza. “Lo hiciste muy bien, estoy muy orgullosa de ti”, se alcanzó a escuchar. Dani también intentó mantenerse firme, pero el momento era demasiado fuerte.

Fue un abrazo largo, de esos que no se olvidan. Tina, completamente rota, le prometió a su hermana que seguiría en la competencia con más fuerza que nunca: “Lo haré por ti, por nuestro sueño y por nuestra familia”.

La despedida de las mellizas dejó un vacío no solo en Beta, sino en todos los equipos. Muchos no pudieron evitar conmoverse con la escena, recordando que el Desafío no solo es físico, sino emocional.

Ahora, con un hueco en el corazón pero con la determinación intacta, Tina sigue en el Desafío del Siglo. Y lo hace con una misión clara: representar a su hermana y demostrar que juntas, incluso desde la distancia, son más fuertes.