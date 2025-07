Mellizas del Desafío revelan polémica verdad amorosa; compartieron al mismo novio

Tina y Dani Zuluaga, las carismáticas gemelas del Desafío 2025, no dejan de ser noticia. Esta vez no fue por su rendimiento en las pruebas o sus declaraciones sin filtro dentro del juego, sino por una revelación que dejó a más de uno con la boca abierta: ambas compartieron al mismo novio, aunque no al mismo tiempo.

Durante una entrevista para el canal oficial del Desafío, las manizaleñas contaron con humor una anécdota que mezcla destino y coincidencia.

Tina reveló que tuvo un breve romance con un hombre durante una semana, pero fue su hermana Dani quien terminó compartiendo cuatro años de relación con él.

“Una vez yo tuve un novio con el que duré una semana y ella, cuatro años”, confesó Tina entre risas. Dani, sin rodeos, lo definió como “uno de los mayores desafíos” que ha vivido.

Aunque nunca mencionaron el nombre del afortunado protagonista de esta historia, ambas dejaron claro que la situación fue parte del pasado y no afectó el fuerte vínculo que las une.

Ellas son Dani y Tina, las mellizas del Desafío 2025 que impactaron con su belleza Foto: Instagram de las mellizas Dani y Tina

De hecho, su química y complicidad siguen intactas, como quedó demostrado en el video de “curiosidades” publicado por el canal.

En esa misma conversación, las Zuluaga compartieron detalles íntimos de su día a día: se prestan la ropa a pesar de tener tallas ligeramente distintas —“lo tuyo es mío, y lo mío es mío”, bromeó Tina—, viven en ciudades diferentes (Tina en Bogotá y Dani en Pereira), y aseguran tener una conexión especial que las hace sentir lo mismo en momentos similares.

“A veces yo estoy enferma en Bogotá y ella también lo está en Pereira”, contaron. Eso sí, descartaron el mito de que si una se golpea, la otra lo sienta físicamente.

Además, revelaron algo que asombró a muchos: sus teléfonos celulares pueden ser desbloqueados con el rostro de la otra, gracias al enorme parecido entre ambas, lo cual les ha permitido incluso suplantarse en más de una ocasión.

“Somos expertas en eso, podríamos ser contratadas”, dijeron en tono jocoso.

La entrevista, que ya supera las seis mil reacciones en redes sociales, desató una ola de comentarios positivos de sus seguidores:

“Ahora me encantan: lo dan todo, show, contenido, carisma, son buenas en las pistas”, escribió un usuario. Otros simplemente celebraron su autenticidad:

“Están gemelas me encantan y sobre todo que son directas para decir las cosas”.

Tina y Dani han conquistado al público no solo por su desempeño en la competencia, sino por la forma en que muestran su relación: genuina y sin filtros.

