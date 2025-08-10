Famoso periodista conmueve al hablar de difícil momento con su cáncer: "No hay esperanza"

El periodista Fredy Calvache, recordado por su trabajo en Noticias Caracol, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Desde hace más de un año libra una batalla contra un cáncer intestinal que lo llevó a buscar tratamiento en Suiza, con la esperanza de recibir atención médica más especializada.

En las últimas semanas, Calvache tuvo que ser sometido a una cirugía por una complicación de su enfermedad. Sin embargo, este viernes decidió compartir un nuevo video con sus seguidores en Facebook, en el que ofreció un preocupante parte médico.

“Hola, amigos. Las noticias acá no son muy buenas. Tuvimos una reunión con el equipo médico de este lugar y realmente ellos insisten en un proceso investigativo y de tratamiento contra el cáncer como tal”, expresó.

Según explicó, los profesionales que lo atienden han descartado nuevos procedimientos quirúrgicos o estudios más profundos. En cambio, optarán por cuidados paliativos enfocados en manejar su estado actual.

“Solamente han dicho que se dedicarán a cuidar las heridas, las sondas, para que el alimento no me falte por la vena, como para seguir viviendo, pero realmente no hay una esperanza de que ellos se motiven a hacerme una nueva cirugía o un nuevo estudio, no sé”, añadió.

El periodista, visiblemente afectado, pidió a sus amigos, familiares y seguidores unirse en oración para pedir un milagro que cambie su situación.

“Lo único que nos queda es el milagro que tanto esperamos de Dios. Solo se alcanzará con sus oraciones, con todos esos buenos deseos y con toda esa energía positiva que ponga de mi parte y que ustedes me la piden a través de sus mensajes. Los quiero mucho, familia, amigos y seguidores”.

El respaldo incondicional de sus seguidores

La publicación, que ya supera las 35.000 reacciones, se llenó de mensajes de aliento y muestras de cariño: “El Señor lo bendiga y lo cubra con su santo manto”, “Dios es el único que tiene la última palabra, solo tenga fe y crea” y “su fortaleza es digna de admirar”.

En medio de la incertidumbre, Calvache se aferra a la fe y al apoyo que recibe a diario, manteniendo viva la esperanza de que el milagro llegue.

