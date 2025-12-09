VIDEOS más impactantes del terremoto de 7.6 en Japón; el suelo se abrió

En lunes, 8 de diciembre de 2025, a las 23:15 hora local, un terremoto de magnitud 7,6 impactó la costa noreste de Japón.

Posteriormente revisado en algunos informes a 7,6, el sismo tuvo su epicentro a unos 70 kilómetros de la costa y se originó a 50 kilómetros de profundidad frente a la prefectura de Aomori.

Este fenómeno telúrico fue tan fuerte que alcanzó el nivel 6 superior en la escala sísmica japonesa de siete niveles, una medida enfocada en la agitación superficial y el potencial destructivo, especialmente en la ciudad de Hachinohe.



La fuerza del temblor incluso fue captada por cámaras de seguridad, registrando el sonido de automóviles que se sacudían violentamente por la potencia del movimiento.

Inmediatamente después del evento, la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) activó una de las alertas más severas para tsunami. La advertencia inicial preveía que olas de hasta tres metros de altura podrían impactar la costa noreste. Las prefecturas de Hokkaido, Aomori e Iwate fueron puestas bajo alerta.

El riesgo inminente obligó a las autoridades a movilizarse rápidamente. Más de 20.000 personas fueron evacuadas de manera puntual como medida de precaución.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, conformó un equipo especial de seguimiento y ordenó a las entidades pertinentes que priorizaran la vida de las personas, proveyendo información adecuada de inmediato y adoptando medidas para prevenir daños.

Afortunadamente, el peor escenario de un tsunami no se materializó. Aunque la JMA constató la llegada de las primeras olas, estas fueron de menor altura que las temidas.

Se registraron 70 centímetros en el puerto de Kuji, en Iwate, y 50 centímetros en la ciudad de Urakawa, en Hokkaido. En el puerto de Mutsu-Ogawara, Aomori, se observó una ola de 40 centímetros. En consecuencia, la alerta de tsunami fue levantada horas después, para las 6:20 hora local del martes.

Sin embargo, la tierra continuó temblando. A lo largo de la madrugada del martes, se sucedieron réplicas, con al menos 15 temblores de magnitud superior a 3 registrados hasta primera hora.

El sismo posterior más notable alcanzó la magnitud 6,4, a una profundidad de 10 kilómetros, golpeando la zona cercana al epicentro original.

Los efectos del sismo principal fueron palpables en el norte del territorio. Las autoridades confirmaron un saldo de al menos 33 personas heridas, siendo la prefectura de Aomori la más afectada con 22 lesionados.

Los daños materiales incluyeron carreteras colapsadas, como la vista en la ciudad de Tohoku, Aomori, lo que dificultó la evaluación de la situación. Miles de personas también se quedaron sin electricidad en medio de las gélidas temperaturas.

El transporte se vio seriamente afectado, resultando en la suspensión parcial de las operaciones del tren bala (shinkansen) en el norte de Japón, aunque estas líneas fueron restablecidas el martes.



Videos del terremoto en Japón

Terrible #sismo de 7.4 en #Japón. Hay cortes a la energía eléctrica y personas bajo los escombros.



— Juan Carlos Valerio (@JCarlos_Valerio) January 1, 2024

Un fuerte terremoto de 7,6 grados se sintió en Japón.



— Gustavo Cardenas (@gustav0cardenas) December 8, 2025

Estas son imágenes del terremoto en Japón. ¿Ven los edificios balancearse con fuerza, qué miedo verdad?

Lo que debe dar miedo es que no lo haga.



— José Manuel (@jmgi1968) December 9, 2025

🚨Japón se enfrenta a un sismo de 7.6 de magnitud. Las autoridades advierten a quienes viven cerca de la costa que se trasladen a terrenos más altos ante la amenaza de tsunami.
— TraficoPuebla (@Trafico_Puebla) December 8, 2025