¿María Corina Machado llegará a Oslo? Crece la expectativa por su Nobel de la Paz

La capital de Noruega se convirtió en el centro de todas las miradas tras la inesperada cancelación de la rueda de prensa que María Corina Machado tenía programada en Oslo, justo en la antesala de la ceremonia del Premio Nobel de la Paz. La decisión del Instituto Nobel de cancelar definitivamente la comparecencia disparó las especulaciones sobre si la líder opositora venezolana logrará estar presente en persona en uno de los escenarios más importantes del mundo.

Desde el propio Instituto Nobel informaron que el aplazamiento, y luego cancelación, se debió a las complicaciones que Machado enfrenta para salir de Venezuela. La organización fue clara al señalar que, por ahora, no pueden confirmar cuándo ni cómo se daría su llegada a Oslo. Aun así, se mantiene en pie la ceremonia, mientras crece la expectativa internacional.

Días antes, la propia Machado había confirmado al Instituto Nobel su intención de viajar, lo que aumentó la atención mediática por tratarse de su primera aparición pública desde enero. En Oslo ya se encuentran personas clave de su círculo familiar, como su madre Corina Parisca y su hija Ana Corina Sosa, quien estará acompañada en la ceremonia por sus dos hermanos. Su hermana, Clara Machado Parisca, declaró desde la capital noruega que la esperan con la convicción de que sí logrará llegar.

A la expectativa familiar se suma la presencia de figuras políticas de peso. En la ciudad ya se encuentra Edmundo González Urrutia, excandidato presidencial venezolano, quien viajó desde España. También han llegado el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y el presidente de Argentina, Javier Milei. Se espera la llegada del mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, y del presidente de Paraguay, Santiago Peña.

Mientras tanto, el protocolo sigue su curso. Los presidentes invitados serán recibidos por el rey Harald V tras la ceremonia y luego sostendrán reuniones con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre. Oslo vive horas decisivas, cargadas de atención internacional, donde cada movimiento es seguido minuto a minuto.

El mayor misterio sigue intacto: ¿logrará María Corina Machado llegar a tiempo? Su paradero exacto no ha sido revelado públicamente. Hasta ahora, nadie lo sabe con certeza. La información disponible es limitada y todo se maneja con cautela. Esa incertidumbre mantiene al mundo pendiente de cada actualización.

María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de Paz 2025 Foto: AFP

María Corina Machado no lograría viajar a Oslo: "Dios proveerá"

Las declaraciones del exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, sumaron un nuevo capítulo a la incertidumbre. Desde el Grand Hotel de Oslo, afirmó que la voluntad de María Corina Machado es estar presente en la ceremonia, aunque dejó abierta la posibilidad de que el traslado no se concrete. Su frase, “Dios proveerá”, quedó flotando como un reflejo del ambiente de expectativa que se vive en la capital noruega.

Ledezma aseguró que el deseo de verla en el acto es general, pero fue cuidadoso al hablar de los obstáculos que podría haber en el camino. Recalcó que, sin importar la decisión final, existe comprensión entre los venezolanos frente a la situación que atraviesa la líder opositora, especialmente por lo delicado de su contexto actual.

Sobre su ubicación, la información es reducida. Machado vive en condición de ubicación no revelada en Venezuela y, hasta ahora, no hay datos oficiales que confirmen desde dónde intenta coordinar su eventual llegada a Europa. Las fuentes cercanas mantienen reserva y los detalles sobre su situación se manejan con máxima discreción.

Hasta el momento, nadie sabe exactamente dónde está. La versión pública es clara: hay información limitada, no se han entregado coordenadas ni detalles sobre movimientos. Esa falta de datos es precisamente lo que alimenta la expectativa mundial, mientras Oslo permanece en una especie de cuenta regresiva silenciosa a la espera de una posible llegada de último momento.