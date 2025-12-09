VIDEO: Streamer se da cuenta 10 segundos antes de desatarse terremoto en Japón; así inició

Un fuerte terremoto de magnitud 7,6 sacudió la noche del lunes 8 de diciembre el norte de Japón, frente a las costas de la prefectura de Aomori, generando momentos de pánico entre la población y activando alertas preventivas por un posible tsunami.

El movimiento telúrico, registrado a las 23:15, con una profundidad de 50 kilómetros, dejó un desolador panorama con afectación a estructuras y calles partidas que evidencian la magnitud del movimiento de tierra que además deja decenas de heridos.

Varias personas captaron con sus celulares los momentos de angustia que se vivieron en medio de las evacuaciones y los intentos de resguardarse para evitar ser alcanzados por objetos que comenzaron a caer en medio del sacudón que se extendió durante varios segundos.



Influencer se entera del terremoto segundos antes de iniciar

Asimismo se dio un momento inesperado y que captó ante la mirada de cientos de personas el justo momento en que se desata el fuerte movimiento de tierra; pues una streamer que se encontraba haciendo una transmisión en vivo recibió la alerta a su celular, 10 segundos antes de iniciar el terremoto.



La mujer terminó siendo testigo involuntario mientras se encontraba en transmisión cuando sonó su teléfono con una notificación del sistema de alerta temprana que le indicaba el inicio del evento natural.



En un video que circula ampliamente en redes sociales, la creadora de contenido japonés interrumpe su transmisión al escuchar la alarma oficial del sistema de emergencia. De inmediato, muestra su celular a la cámara, mostrando la advertencia de terremoto, y se levanta para iniciar el protocolo de evacuación. Su reacción ocurrió aproximadamente diez segundos antes de que el sismo comenzara a sentirse con fuerza.

#Japon | Terremoto de 7.6 video de una Streamer de Japón . Muestra la tecnología avanzada del país asiático, alerta segundos antes del terremoto de 7.6 en la escala de Richter y logra buscar un lugar seguro, hay alerta de Sunami en la costa de Japon.#Terremoto #Tsunami pic.twitter.com/HlgqOezn3H — JMRAFFi (@JMRAFFi_ES) December 8, 2025

La corta anticipación a su celular llama la atención por el avanzado sistema de alerta sísmica en Japón que permitió a esta mujer correr y resguardarse, incluso, antes de comenzar a moverse el edificio en el que se encontraba.

Imágenes grabadas por residentes de Aomori y prefecturas cercanas muestran lámparas balanceándose violentamente, estanterías vibrando y objetos desplomándose en viviendas y oficinas. Aunque el temblor generó un fuerte sacudón, las autoridades reportaron que, hasta el momento, no se han registrado colapsos estructurales significativos ni víctimas fatales.

Descartan tsunami para Japón y Chile

En un inicio, las autoridades japonesas emitieron avisos preventivos por riesgo de tsunami. Sin embargo, tras evaluar el comportamiento del mar, los organismos oficiales informaron que el sismo no generó las condiciones necesarias para un fenómeno de mayor alcance.

Chile, país que suele verse afectado por sismos ocurridos en el Pacífico, también descartó riesgo. “No reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, comunicó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres.

Hasta ahora no se han reportado pérdidas humanas. Aun así, los equipos de emergencia continúan monitoreando la zona y recomiendan a los habitantes de áreas costeras seguir las instrucciones oficiales y mantener listas las rutas de evacuación.