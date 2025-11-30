FUERTE VIDEO: hombre entra a la jaula de una leona en un zoológico y pasa lo peor

El zoológico de João Pessoa, en Brasil, vivió una de las escenas más impactantes de los últimos años después de que un hombre invadiera el recinto de una leona, resultando en un ataque que quedó registrado en video.

El incidente, que ha causado conmoción internacional, puso en evidencia la fragilidad entre la seguridad, la salud mental y el comportamiento instintivo de los animales salvajes.

La leona y el ataque que nadie pudo evitar

Según las autoridades brasileñas, el hombre , cuya identidad aún no ha sido revelada, escaló una pared de más de seis metros, superó varias barreras de seguridad y se adentró sin vacilaciones en la zona restringida donde habitaba la leona.

A pesar de que el personal del Parque Zoobotánico Arruda Câmara activó de inmediato un protocolo para detenerlo, no llegaron a tiempo.

Visitantes del zoológico grabaron el momento exacto en el que el hombre descendía lentamente por un árbol dentro del recinto. En segundos, la leona saltó hacia él, lo derribó y lo atacó de manera fulminante. La escena generó gritos, pánico y una inmediata evacuación del lugar.

La policía investiga el caso como un posible acto en el que el hombre al parecer quería apagar su vida, pues el comportamiento de él fue descrito como “rápido, decidido y claramente intencional”.



¿Qué pasará con la leona tras el ataque?

Tras el ataque, el zoológico cerró de inmediato sus puertas para recuperar el cuerpo y garantizar la seguridad de los visitantes. La administración expresó su profundo pesar por lo ocurrido, reiterando que el parque cumple con todos los estándares de seguridad y colaborará plenamente con la investigación.

Al mismo tiempo, se aclaró una de las dudas que comenzó a circular con fuerza: el futuro del animal. El equipo veterinario examinó a la leona poco después del incidente y confirmó que no será sacrificada, ya que no mostró un comportamiento anormal. El ataque fue producto del instinto natural de defensa territorial al sentir la presencia de un intruso.

"La Leona está bajo observación constante tras el enorme estrés vivido, pero se encuentra estable y continuará con su rutina habitual", informó el parque en un comunicado.

El caso ha generado preguntas sobre la prevención de este tipo de situaciones extremas y la necesidad de fortalecer los sistemas de contención sin afectar el bienestar de los animales. También reaviva la conversación sobre la importancia de la salud mental en espacios públicos donde un acto desesperado puede terminar en tragedia.

Mientras el zoológico permanece cerrado temporalmente, las autoridades continúan investigando cada detalle del suceso para comprender cómo ocurrió y evitar que algo similar vuelva a repetirse.