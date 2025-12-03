Hermanitos se salvan de milagro de morir en el agua; uno intentó rescatar al otro

La escena empezó de manera tranquila, pero en cuestión de segundos se convirtió en uno de esos momentos que ponen a temblar a cualquier familia. En Arapiraca, una ciudad del Agreste de Alagoas, dos hermanitos terminaron al borde de una emergencia en una piscina.

Todo quedó grabado en un video que no tardó en circular, mostrando cómo un descuido inocente casi termina en un susto mayor.

El primero en entrar al agua fue Pedro, un niño que al comienzo parecía disfrutar del momento, pero rápidamente quedó claro que algo no estaba bien. Apenas toca el agua, intenta moverse hacia la orilla, pero no logra sostenerse ni impulsarse. El pequeño se desespera al no poder salir, y aunque intenta pedir ayuda, su cuerpo no le da margen para maniobrar.

Su hermano, que estaba cerca observándolo, se acerca a la orilla y empieza a llamarlo, pensando que Pedro estaba jugando o haciendo alguna broma.

Esa confusión lo lleva a tomar la peor decisión posible: se mete también a la piscina convencido de que podrá ayudarlo estirándole la mano. Sin embargo, no calcula la fuerza del agua ni la situación real en la que está Pedro. Apenas entra, Pedro, en su intento desesperado por salir, lo jala sin querer, y los dos quedan atrapados bajo la superficie.

La escena dura apenas segundos, pero para cualquiera que vea el clip, se siente eterna. Los niños patalean, buscan sostenerse entre ellos, pero la tensión del agua los supera. Ahí todo toma otro rumbo: el papá aparece corriendo desde el fondo del lugar, y la expresión en su rostro lo dice todo. Apenas se asoma a la piscina y entiende lo que está pasando, se lanza sin pensarlo.

Hombre salva a sus dos hijos de morir en la piscina

El padre se mete al agua y levanta a los dos niños casi al mismo tiempo, mientras repite “Meu Deus do céu” (“Dios mío del cielo”), totalmente conmocionado por lo que acaba de ver. Una vez logra sacarlos y confirmar que respiran, no puede evitar soltar “ainda bem que eu vim aqui” (“menos mal que vine aquí”), dejando claro que llegó en el minuto exacto para evitar que la situación se complicara.

Las imágenes muestran el momento crudo, directo y sin cortes, lo que ha hecho que muchos resalten la rapidez del papá y la suerte de que estuviera cerca. También dejan ver cómo un malentendido entre los hermanitos hizo que ambos terminaran en una situación que ninguno dimensionó.

