Hombre fallece en pleno programa de televisión; salió a la luz la causa

El país caribeño quedó sorprendido tras un episodio que ocurrió en vivo durante la transmisión del programa “Café de Diario 55”, cuando el dirigente del transporte Mario Ureña murió en pleno estudio.

Lo que empezó como un panel más sobre la situación del transporte público en Santiago Oeste terminó convirtiéndose en un hecho que dejó en silencio a todos los presentes y generó una ola de reacciones en toda República Dominicana.

Mario Ureña, reconocido presidente de la Ruta SO (Santiago Oeste), estaba como invitado para hablar del ambiente entre los choferes, las tensiones por rutas y los reclamos que se vienen presentando en la zona. Había participado ya en varios minutos del debate, en el que se compartían posturas sobre el clima laboral y la operación del transporte en esa región industrial del centro norte del país, conocida por su intenso movimiento y su diversidad cultural.

Mientras esperaba su turno para volver a intervenir, la situación dio un giro inesperado. Ureña estaba sentado en el set, acompañado por otro invitado, cuando un movimiento brusco lo hizo desplazar algunos objetos del decorado.

A los pocos segundos quedó inmóvil en su silla. Las cámaras captaron la reacción inmediata de quienes estaban junto a él: el panelista a su lado quedó desconcertado, mirando fijamente, sin entender lo que estaba ocurriendo.

Desde detrás de cámara, miembros de la producción corrieron hasta el sillón para intentar asistirlo. El conductor, al percatarse de la gravedad del momento, pidió a su equipo cortar de inmediato la transmisión y dar paso a comerciales. “Llévatelo”, alcanzó a decir mientras dos hombres ingresaban al set para auxiliar al dirigente.

Revelan causa de muerte de hombre en programa de TV

Lo que venía siendo un análisis sobre conflictos entre rutas de transporte, disputas por paradas y derechos de operación, terminó convertido en una escena de emergencia que dejó a todos sin palabras. Poco después se confirmó que Ureña había muerto por un infarto fulminante.

Compañeros de ruta, voceros del gremio y figuras públicas expresaron su tristeza al enterarse de lo ocurrido. Para muchos, Ureña era más que un dirigente: era una voz respetada en la región, especialmente en medio de las disputas que se han dado recientemente por la operación del transporte.

“Mario siempre fue un hombre de lucha, comprometido con su gente y con la mejora del servicio de transporte. Su partida deja un vacío inmenso en nuestro sector”, expresó uno de sus colegas.

