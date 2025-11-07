Famosa presentadora se entera en pleno programa en vivo de la muerte de su padre

En plena transmisión del programa Sale el Sol, la reconocida presentadora mexicana Joanna Vega-Biestro vivió uno de los momentos más difíciles de su carrera televisiva.

Mientras participaba en la emisión matutina, recibió la devastadora noticia del fallecimiento de su padre, Alejandro Vega Torre, lo que la obligó a abandonar el foro de inmediato ante la sorpresa y conmoción de sus compañeros.

Puedes leer: Por qué expulsaron a Katiuska del Desafío Siglo XXI: la razón que sorprendió a todos

El hecho ocurrió en medio de la sección de espectáculos del programa de Imagen Televisión. Momentos antes de recibir la llamada que cambiaría por completo el ambiente en el set, Joanna conversaba animadamente con la actriz Dalílah Polanco, sin imaginar que, fuera de cámaras, se gestaba una tragedia familiar.

Publicidad

Fue la periodista Ana María Alvarado quien, visiblemente afectada, tuvo que interrumpir la emisión para compartir la noticia con el público. Con la voz entrecortada, dijo:

“Estábamos aquí en el programa y desafortunadamente hablaron. Perdón, pero es que está muy triste... para decir que había fallecido el papá de Joanna Vega-Biestro y la verdad lo sentimos mucho”.

Publicidad

El anuncio dejó a todos en silencio. Mauricio Mancera, otro de los presentadores, tomó la palabra para expresar su solidaridad en vivo:

“Descanse en paz. Desde aquí le enviamos nuestro más sentido pésame a Joanna y a toda su familia, a sus hermanos”.

Puedes leer: Sandra Posada, de Día a Día, vivió tensa situación de acoso; tuvieron que tomar medidas



Qué se sabe sobre la muerte del señor Alejandro Vega Torre

Horas después, la misma Ana María Alvarado brindó más información sobre las circunstancias del fallecimiento. Explicó que el señor Alejandro Vega Torre perdió la vida mientras dormía, lo que ella describió como “una muerte tranquila”. A pesar de que el padre de Joanna padecía algunos problemas de salud, su partida fue repentina y tomó por sorpresa a toda la familia.

“Cuando le tocaron a la puerta ya no respondió, descanse en paz. Es una pérdida muy dolorosa para Joanna, especialmente porque su papá extrañaba mucho a su esposa”, señaló Alvarado.

También se conoció que, antes del programa, la conductora se sentía físicamente indispuesta, ya que el día anterior había recibido las vacunas contra la influenza y el COVID-19, lo que la tenía algo decaída. Sin embargo, cumplió con su jornada laboral sin imaginar el golpe emocional que recibiría minutos después.

Tanto que quiero decir… pero nosotros NO SOMOS igual de nefastos que Joanna Vega-Biestro, Dalilah Polanco y Martha Guzmán cuando se burlaron de las lágrimas de Mar al recordar a sus papás fallecidos.



Pronta resignación para ella y su familia.



pic.twitter.com/aqkFbepazV — Xavi (@xavi_belmont) November 6, 2025