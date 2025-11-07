Juan Carlos Suárez no sería estudiante de Los Andes; sacaron contundentes pruebas

El caso de Jaime Esteban Moreno, un estudiante de 20 años de la Universidad de Los Andes, sigue generando conmoción en Bogotá. La madrugada del 31 de octubre, el joven perdió la vida tras ser brutalmente golpeado en una calle del sector de Chapinero, después de salir de un reconocido bar.

Ahora, las autoridades confirmaron la captura de Juan Carlos Suárez Ortiz, uno de los presuntos responsables del ataque que terminó con la vida del estudiante.

Suárez Ortiz fue identificado gracias a varios videos de seguridad que registraron los momentos previos y posteriores a la agresión. En las imágenes, se le ve sin camisa, con un pantalón negro y con el rostro pintado de rojo y negro, detalles que facilitaron su reconocimiento.

De acuerdo con el testimonio del amigo que acompañaba a Jaime Esteban esa noche, ambos salieron del establecimiento y caminaron por la calle 64 con carrera 14, cuando fueron interceptados por dos hombres. Sin mediar palabra, los sujetos comenzaron a golpear a Jaime por la espalda, provocando que cayera al suelo. Tras los primeros golpes, los agresores huyeron, pero regresaron minutos después con dos mujeres.

Según su perfil profesional, Juan Carlos Suárez es ingeniero mecánico de la Universidad de Los Andes y tiene una especialización en Ingeniería Industrial. En su hoja de vida, publicada en redes profesionales, asegura tener conocimientos en simulación, automatización, diseño mecánico y programación. “Tengo un gran interés en la simulación y el diseño mecánico. Actualmente estoy enfocado en dominar Python”, se lee en su descripción.

Ricardo González y Juan Carlos Suárez, agresores de Jaime Esteban Moreno / FOTO: Tomadas de redes

Hombre que golpeó a Jaime Esteban Moreno no estudia en Los Andes

En medio del proceso, surgió un nuevo dato que cambió por completo la percepción sobre Suárez. El periodista Daniel Coronell publicó en sus redes sociales una carta oficial de la Universidad de Los Andes que confirma que Juan Carlos Suárez no es actualmente estudiante activo de esa institución.

El documento, firmado por los directivos de la universidad, aclara que Suárez estuvo matriculado solo hasta el segundo semestre de 2023, cuando cursaba materias de pregrado. Según el texto: “En respuesta a su solicitud me permito informarle que el señor Juan Carlos Suárez Ortiz estuvo matriculado hasta el segundo semestre del año 2023, cuyas clases iniciaron el 8 de agosto y finalizaron el 9 de diciembre”.

La revelación desmintió la versión inicial de que Suárez era estudiante vigente de Los Andes. De esta manera, la universidad se desligó de cualquier vínculo académico actual con el capturado, aunque confirmó que sí hizo parte de la institución en el pasado.