"Se partió todo": hombre narra el momento en que su esposa fallece en un puente peatonal

El caso de la mujer que perdió la vida tras caer de un puente peatonal en la Calle 80, en Bogotá, continúa generando conmoción. Su esposo, de nacionalidad venezolana, habló con medios de comunicación y relató cómo ocurrieron los hechos, ofreciendo detalles sobre los últimos momentos junto a su pareja.

Puedes leer: Mujer pierde la vida al caer de puente peatonal y desata pánico en Bogotá

¿Cuál es el testimonio de la pareja de la mujer que perdió la vida en la Calle 80?

Según el testimonio del hombre a Citytv, todo comenzó cuando caminaban juntos como parte de su rutina diaria hacia el trabajo. “En ese momento, tropezó y se golpeó severamente”, relató.



Agregó que su esposa le pidió agua poco antes de que ocurriera el incidente, un gesto que le llamó la atención porque normalmente no mostraba ningún malestar. Minutos después, la mujer pronunció una frase que lo llenó de angustia: “Me voy a morir”, dijo el esposo, recordando la desesperación que sintió en esos momentos.



El hombre contó que, tras ese episodio, llegaron los paramédicos al lugar. “Llegó la ambulancia y le pusieron un aparato. Luego me dijeron que ya no hay vida, le dio un infarto”, narró con evidente conmoción. También mencionó la gravedad de los golpes que sufrió al caer: “Se partió la boca, se partió todo”, indicó, refiriéndose a los traumatismos que sufrió la víctima.

El esposo explicó que tanto él como su esposa vivían solos en Bogotá desde hacía aproximadamente cuatro años y que dependían mutuamente para salir adelante. “Solo estábamos nosotros dos trabajando para salir adelante”, comentó.

Por su parte, las autoridades confirmaron que la causa probable fallecimiento de la mujer habría sido un infarto. Sin embargo, se continúa con la investigación para esclarecer con exactitud las circunstancias de la caída y verificar todos los detalles de lo sucedido.

Publicidad

Los equipos de criminalística inspeccionaron el lugar y recopilaron testimonios de transeúntes que presenciaron parte del hecho, con el fin de obtener un panorama completo del incidente.

Puedes leer: Niña de 4 años pierde la vida luego de accidente en moto contra volqueta; iba de ‘pato’

Publicidad

El incidente ocurrió en una zona concurrida de Bogotá, pero las labores de los equipos de emergencias permitieron que la movilidad sobre la Calle 80 se mantuviera con normalidad, evitando afectaciones mayores y que TransMilenio funcionara con normalidad.

Mira también: Reacción de hombre que iba de pasajero en carro que acabó con dos motociclistas en Bogotá