VIDEO: Así fue la persecución de motociclistas al conductor linchado por causar accidente

En video quedó registrado el momento donde un hombre atropelló a varias motos en la localidad de Kennedy, en Bogotá en la Avenida Carrera 68 con La Américas, donde después fue linchado por un grupo de motociclistas. El conductor linchado falleció horas más tarde en un hospital debido a las lesiones provocadas.

Según información de las autoridades, el conductor identificado como Mauricio Cendales Parra, de 35 años, perdió el control de un campero azul de placas EUO-040 y terminó chocando contra un grupo de motociclistas, los cuales tomaron medidas una vez sucedió el accidente.

La Policía informó que el conductor linchado que iba manejando una camioneta azul estaba "realizando maniobras peligrosas, afectando la movilidad e intentando impactar a estas motos". Tras el accidente, el conductor alcanzó a huir de la zona, lo que generó la persecución de los motociclistas.



¿Cómo fue la persecución de los motociclistas al conductor linchado?

Todo inició cuando el conductor a bordo de un campero azul por estar esquivando a una alta velocidad en la vía Avenida Carrera 68 a varias personas terminó arrollando a dos conductores de moto y aún Policía, situación que despertó que varias personas los persiguieron por varias cuadras.

En las grabaciones de redes sociales, se observa cómo el conductor, a bordo de un campero azul, es seguido por un grupo de motociclistas que le pitan e intentan cerrarle el paso para que se detenga. Sin embargo, el hombre, retrocede a gran velocidad y embistió a una pareja de motociclistas que caen al suelo.

Sumado a esto, el conductor continúa maniobrando de forma peligrosa, dando vueltas en círculo para evadir a quienes lo persiguen. Al punto, que se comienzan a escuchar gritos, pitos e incluso detonaciones, mientras los motociclistas buscan bloquearlo.

Minutos después, el vehículo logra avanzar a toda velocidad, iniciando una persecución que se extendió por varias cuadras y el conductor chocó con un establecimiento de comida rápidas en zona residencial entre los barrios Castilla y Tabakú, donde 200 motociclistas llegaron, lo sacaron del vehículo y le propinaron varios golpes.

Varias personas le daban golpes con cascos, piedras y patadas, mientras otros rompían los vidrios. Debido a esto, el vehículo quedó totalmente destruido, mientras el hombre fue linchado hasta quedar gravemente herido y ser trasladado a un centro de atención.

El sujeto fue agredido por la comunidad tras quedar rodeado y, aunque fue trasladado a la Clínica de Occidente, falleció a causa de múltiples golpes. Hasta el momento, no se han reportado capturas relacionadas con el linchamiento.

