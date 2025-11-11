Fuerte regaño de fiscal a taxista borracho que atropelló 11 personas: “Dejó la vida al azar”

Las inspecciones y elementos probatorios demostraron que el conductor, bajo los efectos del licor y excediendo los límites de velocidad, perdió el control del vehículo de placas VDW626, impactando a los peatones en una esquina antes de estrellarse contra la fachada de una vivienda.

Este acto, según la Fiscalía General de la Nación, constituye una decisión absurda que tuvo resultados drásticos.

La sala de audiencias se convirtió en un escenario de confrontación moral y legal, donde el fiscal del caso no dudó en cuestionar directamente la ligereza con la que José Eduardo Chala intentó minimizar la magnitud de su falta.



En un intento de defensa inicial, el taxista había declarado que solo había consumido cuatro cervezas. Una versión que el ente acusador se encargó de desmantelar categóricamente.

El fiscal señaló:

"No fueron solamente esas cuatro cervezas, sino posiblemente una mayor cantidad de licor, nivel de embriaguez positivo. No uno ni dos sino nivel tres".

Este dato desmintió la versión del conductor y reafirmó que la imprudencia cometida fue de altísimo riesgo.

Aunque otro reporte policial indicaba un grado dos de embriaguez, el contundente señalamiento del nivel tres por parte del fiscal subrayó la profundidad de la intoxicación que llevó a Chala a dejar la vida de las 11 víctimas "al azar".

Con profunda emoción, el fiscal Hernando Rozo empleó sus palabras como un "llamado a la consciencia", regañando al taxista y, por extensión, a todos aquellos que cometen la misma imprudencia.

El funcionario judicial criticó ese "imaginario" de invulnerabilidad:

“Y es como soy yo, a mí no me pasa; como yo tengo experiencia, a mí no me pasa; como yo lo he hecho antes y he consumido licor manejando, a mí no me pasa nada: ese es el imaginario y es muchas veces lo que motiva, desafortunadamente, estas decisiones absurdas que llevan a estos resultados tan drásticos”.

Además, el fiscal manifestó la esperanza de que este comportamiento sea un ejemplo de las nefastas consecuencias de conducir bajo los efectos del licor.

El conductor borracho fue imputado por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa, en concurso heterogéneo con lesiones personales dolosas agravadas.

José Eduardo Chala, tras escuchar las graves imputaciones presentadas por la Fiscalía, aceptó los cargos. Debido a que se trata de tentativa de homicidio agravado, la pena que podría enfrentar Chala oscila entre 16 años y 8 meses de prisión, como mínimo, y 37 años y 6 meses, como máximo.

El juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

La Fiscalía detalló en la audiencia las lesiones sufridas por las 11 personas arrolladas, incluyendo golpes graves en la cabeza, columnas comprometidas y rostros heridos.

No obstante, la parte más dramática se centró en la situación de los dos hermanos, Martín, de 7 años, y Estefanía, de 15 años. Ambos se debaten entre la vida y la muerte en el Hospital Santa Clara.

Según el comunicado emitido por el hospital, Estefanía se encuentra en el proceso de establecer una condición de muerte encefálica, cumpliendo con los protocolos necesarios.

Taxista iba conduciendo borracho y atropella a 11 personas en Bogotá Foto: captura de redes sociales

Por su parte, Martín está recibiendo protocolos para neuroprotección cerebral y estabilización general. Una tercera menor, de 12 años, también víctima, se encuentra en observación con un trauma craneoencefálico leve.

El fiscal, conmovido por lo ocurrido, se refirió al dolor inmenso que viven los padres de estos dos niños. Hizo un llamado a la empatía, al manifestar que estos padres, "más allá de las lesiones que ellos recibieron el día de ayer, pues se encuentran con una situación y es tener que asumir un nuevo año y estas fechas navideñas reencontrándose con esta cruda y triste realidad”.

Jorge Arturo, expresó un mensaje de perdón, pero contundente:

“Yo lo perdono al hombre, pero que le caiga el peso de la ley porque acaba de destruir la vida de dos niños por ser inconsciente”.

El llamado final del padre fue una súplica a la ciudadanía:

“Solamente les pido a todas las personas, a todos los colombianos, que no tomen cuando estén manejando. Mire las consecuencias".

