Video del momento en que taxista arrolla a 11 personas en Bogotá; niños con muerte cerebral

En la noche de este 8 de noviembre se presentó una nueva tragedia en Bogotá, luego de que en el barrio La Sierra, localidad de San Cristóbal, se presentará un fuerte accidente. La situación ocurrió cuando un conductor en estado de embriaguez arrolló a 11 personas que cruzaban por la vía o se encontraban en el andén.

El accidente se registró en la calle 47 Sur con carrera 6ta, cerca de las 7:39 de la noche del sábado 8 de noviembre de 2025. Cuando el taxista en estado de embriaguez embistió con su vehículo a los jóvenes en donde, tres hermanos, quienes quedaron atrapados debajo del vehículo tras el fuerte impacto.

El siniestro mantiene a dos de los menores en estado de muerte cerebral en el Hospital Santa Clara, donde permanecen internados los infantes bajo pronóstico reservado. Situación que terminaron confirmando los familiares de estas víctimas para Noticias Caracol.



“Estefanía tiene muerte cerebral, Martín está igual. Daniela está estable en este momento”, relató conmovida Heidy Miranda, familiar de los menores. De igual forma, confirmó que una de las primas de los niños está a la espera de ser trasladada a otro centro médico, para ser sometida a cirugías de rodilla, cadera y brazos.



¿Cómo arrolló el taxista a las 11 personas?

Se pudo identificar al autor de está tragedia como un hombre de 56 años. Así mismo, las autoridades indicaron que el taxista fue detenido en flagrancia, en especial de que fue descubierto con cierto nivel de alcoholemia.

De igual forma, se conoció por un video de las cámaras de seguridad del sector el recorrido descontrolado del vehículo. En las imágenes se observa al taxista avanzando a gran velocidad y cómo seis personas, incluyendo varios menores, intentaban cruzar la vía cuando fueron atropelladas brutalmente.

El vehículo perdió el control, se desvió de su trayectoria y culminó su recorrido al chocar contra una vivienda ubicada en la zona peatonal, impactando también a motocicletas que estaban estacionadas en el andén.

🚨 Grave accidente en el barrio la sierra, localidad de san Cristóbal, dejó a 11 personas heridas.



Taxista de 56 años atropello a 11 personas, entre ellas 4 menores de edad, de 4 meses, 7, 12 y 15 años. Dos de ellos se encuentran con trauma en abdomen y trauma craneoencefálico… pic.twitter.com/h3KBaOoBXx — Pulzo (@pulzo) November 9, 2025

Lo que se sabe de las víctimas del accidente del taxista

Las autoridades dieron a conocer el estado de las once personas que fueron arrolladas por el taxista en la localidad de San Cristóbal. Entre las víctimas se encuentran cuatro menores de edad, dos de ellos con diagnóstico de muerte cerebral.

Uno de los menores, de tan solo 7 años, sufrió exposición de masa encefálica, trauma abdominal y un severo trauma craneoencefálico, y fue trasladado de urgencia al Hospital La Victoria.

Otro menor, de 15 años, presenta también un trauma craneoencefálico grave y fracturas en la cadera

Una bebé de apenas 4 meses resultó con múltiples politraumatismos y fue trasladada a la Clínica OMI.

Otro niño, de 12 años, sufrió contusiones en la cabeza, cuello, zona lumbar y abdomen, por lo que fue remitido a la Clínica Santa Clara.

Por otro lado, las víctimas son personas adultas, entre los 22 y 40 años, que presentan politraumatismos y diferentes lesiones en cadera, rostro y cabeza. Todos fueron trasladados a las clínicas Santa Juliana y La Victoria.