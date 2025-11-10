Sale a la luz el hábito del taxista de accidente en San Cristóbal, con comparendos activos

Una nueva grabación reveló el momento exacto del grave accidente ocurrido en el barrio La Sierra, localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá. El siniestro, registrado el pasado 8 de noviembre a las 8:28 de la noche, dejó once personas heridas, entre ellas varios menores de edad. El conductor del taxi implicado, identificado como José Eduardo Chala Franco, de 56 años, fue detenido en flagrancia y más tarde aceptó los cargos presentados por la Fiscalía.

El vehículo involucrado, un taxi de placas VDW626, descendía por una de las calles más empinadas del sector cuando perdió el control y terminó embistiendo a varias personas que se encontraban en la esquina de la calle 47 sur con carrera 6 este. En apenas cuatro segundos, una escena cotidiana se transformó en una tragedia.

El nuevo video, conocido por Noticias Caracol, captó el momento desde otra perspectiva. Se observa cómo el taxi baja a alta velocidad por la pendiente y, sin frenar, cruza la cebra peatonal antes de impactar violentamente contra una barbería. Varios testigos aseguraron que el conductor, al notar que podía caer por un abismo, giró hacia la izquierda y terminó incrustándose en el local.

Taxista iba conduciendo borracho y atropella a 11 personas en Bogotá Foto: captura de redes sociales

Entre los heridos se encuentran Martín, de 7 años, y Estefanía, de 15, quienes resultaron con graves lesiones y permanecen internados en el Hospital Santa Clara. Según el parte médico, ambos presentan trauma craneoencefálico severo y fracturas múltiples. La menor de 15 años se encuentra en proceso de diagnóstico de muerte encefálica, mientras que el pequeño continúa bajo protocolos de neuroprotección cerebral.

Publicidad

Una prima de los niños relató que el impacto fue devastador: “A Estefanía le destruyó toda la pelvis y las costillas le perforaron los pulmones. Martín apenas muestra una leve respuesta neuronal”. La familia vive horas de angustia a la espera de una señal de mejoría.

Otros menores también resultaron heridos, incluido un bebé de cuatro meses que estaba dentro de la barbería y sobrevivió de milagro. Una niña de 12 años, por su parte, permanece en observación médica con trauma craneoencefálico leve. Los adultos heridos tienen entre 22 y 40 años y presentan politraumatismos.

Publicidad

Puedes leer: Entre lagrimas, papá de niños atropellados revela dura verdad: “No hay esperanza”



¿Quién es el taxista involucrado en el accidente de San Cristobal?

El lunes 10 de noviembre, José Eduardo Chala Franco fue presentado ante la justicia. Durante la audiencia de imputación, la Fiscalía le formuló cargos por homicidio agravado en grado de tentativa y lesiones personales dolosas agravadas. El conductor aceptó su responsabilidad ante el juez.

Las sanciones podrían ser severas, ya que la tentativa de homicidio agravado contempla penas de hasta 37 años de prisión. Además, por tratarse de un conductor de servicio público en estado de embriaguez, la multa económica puede superar los $14 millones.

Vecinos del sector aseguraron que el taxista tenía un preocupante hábito: solía conducir bajo los efectos del alcohol. Según varios testimonios, era común verlo bebiendo en una esquina cercana, a pocas cuadras del lugar donde ocurrió el accidente, y luego tomar el volante en evidente estado de embriaguez.

El historial del taxi y del conductor

Los registros del sistema de movilidad muestran que el taxi involucrado tenía dos comparendos activos. El primero, de mayo de 2025, por exceso de velocidad, con un valor superior a $620.000; y otro, de junio de 2022, por recoger pasajeros en zonas no autorizadas.

Chala Franco acumulaba más de 10 sanciones anteriores por diversas infracciones, incluyendo exceso de velocidad y conducción en días de restricción. El mismo 8 de noviembre, horas antes del accidente, ya había sido multado por conducir bajo los efectos del alcohol.

Las autoridades confirmaron que el hombre registró grado II de embriaguez al momento del siniestro y que conducía en día de pico y placa para taxis. Pese a la magnitud del choque, el conductor salió ileso y fue trasladado de inmediato a la URI de Molinos, donde quedó a disposición de la Fiscalía.

Publicidad