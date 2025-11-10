Destapan prueba de que taxista que arrolló a 11 personas en Bogotá sí iba borracho

El sábado 8 de noviembre, aproximadamente a las 7:39 p.m., un taxi identificado con placas VDW-626 que iba a gran velocidad por una pendiente en el sur de Bogotá, arrolló a un grupo de personas que estaban cruzando la calle 47 Sur con la carrera 6, en la localidad de San Cristóbal.

El vehículo, luego de arrollar a los peatones, chocó contra una vivienda y motocicletas que estaban en el andén, debido a estos sucesos, resultaron lesionadas en total 11 personas, cuatro menores de edad (de 4 meses, 7, 12 y 15 años) y siete adultos.

Dos de esos menores fueron diagnosticados con muerte cerebral tras el impacto severo. El lugar de los hechos se encontraba concurrida ante los sucesos, entre personas que decidían ayudar y espectadores mientras los vehículos de emergencia llegaban al sitio. Imágenes de cámaras de seguridad mostraron el momento exacto en que el taxi invadía el andén sin frenar.



¿Quién es el conductor del taxi que arrolló a 11 personas en San Cristobal?

De acuerdo con las autoridades, el conductor del taxi es identifiacado como José Eduardo Chalá Franco un hombre de 56 años quien al momento del accidente conducía en estado de embriaguez grado II, según los resultados del alcoholímetro que le practicaron, este fue detenido en flagrancia por la Policía Metropolitana de Bogotá y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Además, el taxi involucrado tenía antecedentes de infracciones tales como, exceso de velocidad e irregularidades en el servicio.

Los familiares de los menores heridos expresaron con dolor lo sucedido. Un padre dijo: “No tengo presentación, los dejé bien… los amaba, los adoro. Pero si es voluntad de Dios que no estén más con nosotros, se los entrego”.

Entre tanto, la Fiscalía adelanta la investigación por el delito de lesiones personales agravadas y no descarta que el hecho pueda ser tipificado como homicidio culposo en caso de que alguno de los heridos fallezca.

Por otra parte, las autoridades de tránsito y movilidad de Bogotá están revisando si el taxi cumplía con los requisitos legales de servicio público al momento del accidente, se esperan nuevas actualizaciones del caso y lasconsecuencias que se llevarán a cabo como respuesta a los hechos presentados.

