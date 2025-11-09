Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Filtran nuevos documentos en el caso de Jaime Moreno y señalan a la extranjera implicada

Filtran nuevos documentos en el caso de Jaime Moreno y señalan a la extranjera implicada

Salen a la luz más expedientes de la Fiscalía sobre el homicidio de Jaime Moreno, en el cual revelan detalles inéditos sobre este caso.

Filtran nuevos documentos en el caso de Jaime Moreno y señalan a la extranjera implicada
Filtran nuevos documentos en el caso de Jaime Moreno y señalan a la extranjera implicada, imagen de referencia
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 9 de nov, 2025

Continúa apareciendo información del expediente de la Fiscalía sobre el fallecimiento de Jaime Moreno. Donde uno de los detalles más relevantes, tiene que ver con la situación legal en el país de una de las implicadas, la ciudadana venezolana Kleidymar Paola Fernández.

Los documentos revelan que la extranjera implicada en la muerte de Jaime Moreno estaría en el país ilegalmente. Kleidymar Paola Fernández, quien fue capturada junto a Juan Carlos Suárez y Bertha Yohana Parra después del ataque. Dicho informe fue compartido por el medio de comunicación Semana.

Puedes leer: Sellan bar donde Jaime Moreno estuvo antes de fallecer; descubren detalle inesperado

Recordemos que Paola era la que se disfrazó del personaje de ficción Kitana, de la saga de videojuegos Mortal Kombat, esta es señalada de haber incitado en varias ocasiones a la violencia contra Jaime Moreno, mientras este era golpeado por Ricardo González y Juan Carlos Suárez.

La irregularidad en la permanencia de Paola Fernández en Colombia se confirmó tras consultar los registros oficiales. Específicamente, una vez consultado el módulo de viajeros del sistema de información misional, "no se encontró registro de ingreso a Colombia" de la ciudadana.

Por lo cual, esta información Fiscalía indica que la presencia de la ciudadana venezolana en el país es irregular. La situación se agrava al corroborar que Paola "no tramitó el PPT" (Permiso por Protección Temporal), lo que refuerza la conclusión de que estaría en permanencia irregular en el territorio colombiano.

“Una vez consultado el módulo de viajeros del sistema de información misional, no se encontró registro de ingreso a Colombia. Igualmente, la ciudadana no tramitó el PPT, por lo que estaría en permanencia irregular en el territorio colombiano”, detalla el medio citado.

¿Qué más se conoció en el caso de Jaime Moreno?

Recordemos que Ricardo González Castro, responsable de darle una patada fulminante a Jaime Moreno en los videos que se conocieron por las cámaras de seguridad sobre el lugar donde tuvo lugar la riña. Después se conoció que fue donde su jefe renunció después de confirmarle que estuvo implicado en una riña.

Además de que el papá de Ricardo González solicitó al jefe de su hijo que si conoce el paradero de este lo entregue a las autoridades. Por otro lado, Juan Carlos Suárez único capturado de este caso conocerá si es sentenciado a cárcel o no este miércoles 12 de noviembre después de que su audiencia fuera corrida por motivos de salud del juez encargado.

Esto tras la obtención de testimonios y videos de seguridad, los cuales muestran cómo jaime Moreno fue golpeado en la calle, pese a eso sus agresores lo acusaban falsamente de acoso. Por lo cual, será el juez que tomará la decisión con respecto a este caso.

Mira también: Fiscalía destapa lo que en realidad motivó a Juan Carlos Suárez a agredir a Jaime Esteban

