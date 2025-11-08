Sellan bar donde Jaime Moreno estuvo antes de fallecer; descubren detalle inesperado

La mañana del sábado 8 de noviembre de 2025 se confirmó el sellamiento del bar y centro de eventos Before Club, ubicado en la localidad de Chapinero, Bogotá.

Este establecimiento, que opera como gastrobar y centro de música electrónica, está en el ojo del huracán mediático desde finales de octubre, cuando el joven estudiante de la Universidad de Los Andes, Jaime Esteban Moreno Jaramillo, asistió allí a una fiesta de Halloween la noche del 30 de octubre de 2025, horas antes de ser asesinado tras recibir una brutal golpiza.

Puedes leer: Juan Carlos Suárez hizo una reveladora confesión a la Policía en el momento de su captura



Aunque los hechos que condujeron a la muerte de Moreno Jaramillo (por la que ya está judicializado Juan Carlos Suárez Ortiz) ocurrieron a un par de cuadras de distancia, ya en la jurisdicción de Barrios Unidos, el vínculo del club con las últimas horas de la víctima forzó a las autoridades a retomar procesos de vigilancia intensiva sobre el local.



Las investigaciones preliminares de la Fiscalía indican que el joven de 20 años fue atacado en dos momentos distintos tras salir del establecimiento.

¿Por qué sellaron el bar Before Club?

El operativo que culminó con el sellamiento de Before Club se llevó a cabo la noche del viernes 7 de noviembre de 2025. La inspección conjunta incluyó a funcionarios de la Alcaldía local de Barrios Unidos, el Ministerio de Trabajo y la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog).

Puedes leer: Fiscalía destapa lo que en realidad motivó a Juan Carlos Suárez a agredir a Jaime Esteban

Esta vigilancia se ejecutó mientras se desarrollaba un evento programado para la noche, denominado Common Poetry, que debió ser cancelado por la clausura.

Publicidad

Según confirmaciones obtenidas por W Radio, las autoridades revisaron exhaustivamente la documentación del sitio, las salidas de emergencia, la capacidad de aforo y la estructura.

No obstante, la clausura se concretó por una irregularidad de tipo sanitario. El motivo oficial del sellamiento, que se extenderá por tres días, fue el hallazgo de excremento de roedores.

Publicidad

El lugar ha sido objeto de vigilancia durante meses por presunto incumplimiento de normativas para establecimientos nocturnos, incluyendo exceso de ruido y funcionamiento más allá de las horas permitidas por la ley.

Además, los informes de las autoridades, a los que tuvo acceso el medio anteriormente mencionado, revelan un patrón de conflicto.

Puedes leer: Nueva versión confirmaría que muerte de Jaime Esteban fue tomada como reto: “Yo lo hago”

La representante María del Mar Pizarro, dueña del bar, y su pareja, Andrés Solano Bautista, han sido registrados por incumplir normas.

Un documento relata que en un evento convocado el 20 de junio, Solano y Pizarro ignoraron una orden explícita de la administración local de no realizar la actividad, ya que se consideró un espectáculo público de artes escénicas sin la debida autorización, a pesar de que los organizadores lo habían manifestado como una movilización social.

Mira también: Fiscalía destapa lo que en realidad motivó a Juan Carlos Suárez a agredir a Jaime Esteban