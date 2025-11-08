Así fue la absurda pregunta que desató golpiza a muerte contra Jaime Moreno; estaba seguro

La madrugada del 31 de octubre de 2025, la noche en que el joven estudiante Jaime Esteban Moreno salió de una discoteca en Bogotá, se desencadenó una agresión que culminó con su vida.

Según las nuevas declaraciones presentadas ante la Fiscalía General de la Nación, la víctima ya se había retirado del grupo principal cuando ocurrió el ataque decisivo, pero eso no detuvo la violencia.

¿Qué dicen los testigos del caso de Jaime Moreno?

Los hechos, reconstruidos a partir de testimonios y grabaciones de seguridad, indican que Moreno abandonó el establecimiento hacia las 2:40 a.m., caminando junto a un amigo en dirección al exterior del local.



Mientras tanto, el implicado principal, Juan Carlos Suárez Ortiz, apareció en la escena con el rostro pintado de rojo y negro. Testigos señalan que él ya había propinado una patada al abdomen de Moreno antes de que este se alejara del grupo.



¿Qué motivo a Juan Carlos Suárez a agredir a Jaime Moreno?

Fue en ese momento, cuando Moreno aparentemente se retiraba, dos mujeres que acompañaban a Suárez lo incitaron a continuar con la agresión. Una de ellas vestida de azul, la otra con vestido negro, comenzaron a gritar frases como: “Ahí tiene, para que siga acosando”.

Ante esa provocación, Juan Carlos volvió hacia ellas, preguntó: “¿Será que lo persigo? Aliénteme”. Una de las mujeres respondió: “¿No que mucho kick-boxing? Yo le hubiera pegado más”. Adicional a esto, según el testimonio, la mujer insistió en que el agresor no se detuviera.

Motivado por esos estímulos, Suárez emprendió una persecución de varias cuadras hacia Moreno, a quien alcanzó en una esquina cercana tras el local. Allí, la violencia se intensificó: Suárez acompañado de un segundo hombre, disfrazado con orejas de conejo golpearon reiteradamente a la víctima, incluso cuando ya se encontraba en el suelo.

Según el relato, en una agresión premeditada y coordinada, en la que la víctima ya no estaba participando como protagonista de un posible conflicto, sino que era objeto de un ataque decidido tras las instrucciones de terceros.

Los testimonios de las mujeres, su señalamiento previo, y sus gritos de aliento al agresor cambian el relato hacia uno en que la violencia es instigada y alentada.

En la audiencia, la Fiscalía imputó a Suárez por homicidio agravado, calificando su conducta como de peligro para la sociedad. Mientras tanto, las mujeres que acompañaban al agresor fueron dejadas en libertad por falta de pruebas definitivas, aunque siguen vinculadas al proceso y bajo observación.

