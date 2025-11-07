VIDEO: Angustiantes gritos de Jaime Moreno al ser agredido por Juan Carlos Suárez

El caso del homicidio de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de Los Andes, continúa revelando detalles claves sobre este caso. Esto debido a las diversas declaraciones que siguen apareciendo, por lo cual, Noticias Caracol compartió un nuevo video sobre la agresión a joven de 20 años.

El medio mencionado publicó un video inédito en el que se muestra desde otro ángulo de la situación y cómo se presentó la agresión por parte de Juan Carlos Suárez. Durante la grabación se evidencia como este le da varios golpes a Jaime Moreno y luego se ve la participación de Ricardo Gónzalez, quien llega por atrás y le da una patada fulminante que hace caer al estudiante.

De igual forma, se conoció otro testimonio, donde mencionó que Juan Carlos Suárez, parecía buscar aprobación y aliento dentro del grupo para continuar con la agresión contra Jaime Moreno. Al punto que la mujer de azul se burló de la víctima e incitó a más violencia, situación que fue grabada con un celular.



¿Qué declaraciones aparecieron sobre la golpiza a Jaime Moreno?

Una tercera testigo mencionó que la violencia no sólo no cesaba, sino que hacían comentarios como “tiene que pegarle bien” y “yo sé que puedo acabar con ese man”, donde destacó que la agresión al chico de 20 años fue premeditada y coordinada.

Sumado a eso, otra persona que vió la agresión desde un segundo piso afirmó que hubo otra persona implicada con “orejas de conejo”. Ante esta situación, la Fiscalía General de la Nación resaltó que Jaime Esteban no mostró resistencia, ni atacó, sino que fue acosado y derribado.

Un testigo grabó un video inédito del asesinato de Jaime Esteban Moreno Jaramillo. El material ya está en manos del CTI de la Fiscalía.



Siga la señal de Noticias Caracol En Vivo en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/vrsUTZcogg — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 7, 2025

Recordemos que una vez tras los golpes recibidos Jaime Moreno fue trasladado al Hospital de Chapinero donde le diagnosticaron un trauma craneoencefálico severo, y por lo cual tuvo que ser trasladado al Hospital Simón Bolívar y remitido a una UCI, donde pese a los esfuerzos de los médicos terminó perdiendo.

Por lo cual, la Fiscalía sigue avanzando con el proceso contra Juan Carlos Suárez Ortiz, identificado como el principal sospechoso de esta agresión, mientras se sigue en la búsqueda de Ricardo Gónzalez, quien todavía no es encontrado por las autoridades nacionales.

