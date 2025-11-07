Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / VIDEO: Angustiantes gritos de Jaime Moreno al ser agredido por Juan Carlos Suárez

VIDEO: Angustiantes gritos de Jaime Moreno al ser agredido por Juan Carlos Suárez

En las nuevas imágenes filtradas se escuchan súplicas a Juan Carlos Suárez durante la agresión a Jaime Moreno. Además, se revelan nuevos detalles del ataque que causó la muerte del joven de 20 años.

Juan Carlos Suárez golpea a Jaime Moreno
VIDEO: Angustiantes gritos de Jaime Moreno al ser agredido por Juan Carlos Suárez, imagen de referencia
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 7 de nov, 2025

El caso del homicidio de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de Los Andes, continúa revelando detalles claves sobre este caso. Esto debido a las diversas declaraciones que siguen apareciendo, por lo cual, Noticias Caracol compartió un nuevo video sobre la agresión a joven de 20 años.

El medio mencionado publicó un video inédito en el que se muestra desde otro ángulo de la situación y cómo se presentó la agresión por parte de Juan Carlos Suárez. Durante la grabación se evidencia como este le da varios golpes a Jaime Moreno y luego se ve la participación de Ricardo Gónzalez, quien llega por atrás y le da una patada fulminante que hace caer al estudiante.

Puedes leer: Nueva versión confirmaría que muerte de Jaime Esteban fue tomada como reto: “Yo lo hago”

De igual forma, se conoció otro testimonio, donde mencionó que Juan Carlos Suárez, parecía buscar aprobación y aliento dentro del grupo para continuar con la agresión contra Jaime Moreno. Al punto que la mujer de azul se burló de la víctima e incitó a más violencia, situación que fue grabada con un celular.

¿Qué declaraciones aparecieron sobre la golpiza a Jaime Moreno?

Una tercera testigo mencionó que la violencia no sólo no cesaba, sino que hacían comentarios como “tiene que pegarle bien” y “yo sé que puedo acabar con ese man”, donde destacó que la agresión al chico de 20 años fue premeditada y coordinada.

Puedes leer: VIDEO: Momento en que Juan Carlos Suárez se declara inocente en muerte de Jaime Moreno

Sumado a eso, otra persona que vió la agresión desde un segundo piso afirmó que hubo otra persona implicada con “orejas de conejo”. Ante esta situación, la Fiscalía General de la Nación resaltó que Jaime Esteban no mostró resistencia, ni atacó, sino que fue acosado y derribado.

Recordemos que una vez tras los golpes recibidos Jaime Moreno fue trasladado al Hospital de Chapinero donde le diagnosticaron un trauma craneoencefálico severo, y por lo cual tuvo que ser trasladado al Hospital Simón Bolívar y remitido a una UCI, donde pese a los esfuerzos de los médicos terminó perdiendo.

Por lo cual, la Fiscalía sigue avanzando con el proceso contra Juan Carlos Suárez Ortiz, identificado como el principal sospechoso de esta agresión, mientras se sigue en la búsqueda de Ricardo Gónzalez, quien todavía no es encontrado por las autoridades nacionales.

Mira también: Revelan causa de fallecimiento de Jaime Esteban Moreno; sangrado profuso y hematoma subdural

