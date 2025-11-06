Aparece última imagen de Jaime Moreno antes de morir; revela dato clave de los hechos

Siguen apareciendo información sobre el caso de Jaime Moreno, en esta ocasión se conoció una grabación de los últimos minutos de Jaime Moreno antes de salir con su amigo del Before Club en Bogotá. Minutos después del video el joven terminó falleciendo tras recibir varios golpes que acabaron su vida.

Por lo cual, la Fiscalía indicó que el joven de 20 años falleció a raíz de los golpes contundentes que le dieron que le dejaron un traumatismo craneoencefálico severo, así como daños significativos en otros órganos. Para posteriormente, fallecer por un paro cardiorespiratorio en la madrugada del 31 de octubre.

Puedes leer: VIDEO: Momento en que Juan Carlos Suárez se declara inocente en muerte de Jaime Moreno



Sumado a esto, la Fiscalía tiene material probatorio en el que busca formular cargos de homicidio agravado a Juan Carlos Suárez, único capturado del caso. Ante esto, Noticia RCN filtró la grabación en donde se puede observar a Jaime Moreno minutos antes de salir del bar.



¿Qué estaba haciendo Jaime Moreno antes de salir del bar?

El medio citado logró conocer el expediente que tiene la Fiscalía, donde se logran evidenciar las últimas imágenes conocidas de Jaime Moreno dentro del Before Club, minutos antes de que decidiera salir del establecimiento con su amigo en dirección al Oxxo del sector.

Las grabaciones son una cámara de seguridad del establecimiento, en donde se logra ver una imagen de Jaime Moreno en el lugar; donde se evidencia que en ningún momento se observa a las dos mujeres presentes en la riña, ni tampoco que dentro del bar se presentará una discusión con los implicados.

Puedes leer: Fiscalía destapa lo que en realidad motivó a Juan Carlos Suárez a agredir a Jaime Esteban

Publicidad

Sumado a esto, la Fiscalía tiene en su poder el testimonio de cuatro estudiantes de Los Andes, en donde recalcan que Juan Carlos Suárez es el responsable: “Estaba alterado, pero después de que le pegó la patada en el estómago se calmó un poco. Después de que sus amigos.”

Publicidad

En contraste otro testigo de la escena le comentó a la Fiscalía, que indica que Jaime Moreno habría estado acosando a mujeres, y todo se debió a una relación Por el momento, Juan Carlos Ortiz todavía se encuentra en las diferentes audiencias para dictaminar si es culpable o no.

Pese a esto, Juan Carlos Suárez se enfrenta a la posibilidad de una pena entre 40 y 50 años de prisión, con la opción de reducirla si "da información de su socio criminal, que está prófugo, o declararse culpable como coautor del homicidio," según el abogado de la familia Jaime Moreno.

Mira también: La confesión que podría cambiar el caso de Juan Carlos Suárez