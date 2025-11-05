VIDEO: Habla Juan Carlos Suárez, capturado por muerte de Jaime Moreno: "A Todos"

El proceso judicial por el fallecimiento de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de la Universidad de los Andes, avanzó en medio de una audiencia de imputación de cargos contra Juan Carlos Suárez Ortiz, único capturado por los hechos ocurridos en la madrugada del 31 de octubre.

Durante la audiencia, que inició pasadas las 9:00 am, la Fiscalía presentó un conjunto de pruebas que, según la entidad, vinculan directamente a Suárez Ortiz con la muerte del estudiante. Entre los elementos aportados se incluyen testimonios de testigos, videos de cámaras de seguridad y un dictamen médico forense que determinó que la víctima sufrió un trauma craneoencefálico severo. Estas pruebas fueron suficientes para imputar el delito de homicidio agravado.

Juan Carlos Suárez rompió el silencio

En el inicio de la audiencia de imputación de cargos se prendieron las cámaras de todos los asistentes entre las que apareció el capturado vistiendo una chaqueta oscura y desde una de las oficinas adecuadas por el Inpec para dicha diligencia judicial.



Y aunque desde el momento de los hechos no se había conocido pronunciamiento del capturado, el joven de 27 años se vio obligado a romper el silencio en medio de la audiencia dando un saludo inicial a los asistentes e, incluso, dirigiéndose a las víctimas a quienes les deseó buen día.

Fue una intervención corta la de Juan Carlos Suárez saludando a los presentes: “Un respetuoso saludo a todos los asistentes a la audiencia, al honorable juez, al representante de la Fiscalía, a mi defensa, a las víctimas, a los representantes de las víctimas y a la secretaría del despacho”, expresó el acusado en un primer momento.

Y durante la audiencia el joven se manifestó en otras dos oportunidades, una para confirmar que se encontraba presente en la diligencia y en ese mismo momento solicitó al juez un receso de 20 minutos para hablar en privado con su abogado y decidir si aceptaría o no los cargos imputados.

Finalmente, lo último que se le escuchó a Juan Carlos fue en el momento en que no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía; esto se dio luego del receso en el que al volver a conectarse expresó ante los asistentes no haber entendido los hechos narrados por la Fiscalía y pidió que le volvieran a explicar tanto los hechos que lo vinculan, como el delito que sele imputa.

Luego de la intervención de la fiscal adscrita al caso el capturado expresó: "No acepto los cargos que me acusan", dejando claro que en esta primera etapa del proceso decide esperar el avance del juicio.

Luego de esto el juez decidió aplazar la audiencia en la que se definirá la solicitud de medida de aseguramiento en la que la Fiscalía pidió que el capturado sea recluido en cárcel mientras avanza el proceso judicial.

“solicitamos medida de aseguramiento intramural en un centro penitenciario para Suárez Ortiz y deseamos una reparación integral y que los responsables asuman su responsabilidad”, expresó el abogado de la víctima.

Ahora, las partes deberán prepararse para presentar sus argumentos a favor y en contra de la solicitud de medida intramural para que el juez determine si envía a una cárcel al acusado o si le permite seguir el proceso en libertad o bajo medida de detención domiciliaria.