Revelan nombre del joven que acabó con Jaime Esteban Moreno; boleteado por su propio jefe

Revelan nombre del joven que acabó con Jaime Esteban Moreno; boleteado por su propio jefe

El agresor del estudiante de Los Andes, que estaba disfrazado de conejo negro, fue reconocido por su propio jefe quien expuso su nombre y lugar de trabajo para ayudar en su ubicación.

Foto: foto montaje realizado por La Kalle: imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 4 de nov, 2025