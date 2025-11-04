Revelan nombre del joven que acabó con Jaime Esteban Moreno; boleteado por su propio jefe

Con el pasar de las horas, siguen apareciendo más detalles del crimen contra Jaime Esteban Moreno, estudiante de ingeniería de sistemas de la Universidad de los Andes, ocurrida la madrugada del 31 de octubre tras una fiesta de Halloween en Bogotá, por lo cual, se reveló el nombre de una de las personas que golpeó al joven y huyó.

El medio de comunicación W Radio reveló que el sujeto que aparece en videos agrediendo al estudiante fue identificado como Ricardo González. Una persona que nació en Cartagena y de 22 años de edad, quien es señalado por las autoridades como la cuarta persona que participó en la paliza a Jaime Esteban Moreno.

Sumado a esto se conoció que Ricardo González todavía es buscado por parte de las autoridades nacionales por este crimen. Además, un factor determinante fue que el jefe de este joven fue quien divulgó su identidad ante las autoridades, una vez sucedió toda esta noticia.

Según el medio citado, Ricardo González trabajaba vendiendo perros calientes en el sector de San Victorino, ubicado en el centro de Bogotá. Y es descrito como un bachiller y técnico en carpintería, y en varias ocasiones llegó a trabajar como un guardia de seguridad en diferentes sectores.



¿Por qué el jefe de Ricardo González lo delató por el crimen de Jaime Esteban Moreno?

Una vez se conoció esto Ricardo González se acercó a su puesto de comida rápida en San Victorino y le contó a su jefe sobre un altercado con una persona en una fiesta la noche anterior donde hubo golpes. A medida que el caso Jaime Esteban Moreno tomaba trascendencia pública, este decidió renunciar a su trabajo, argumentando que estaba muy asustado.

A lo que su jefe le entregó $100.000 pesos por los servicios prestados, y al momento de las publicaciones, no se sabía del paradero del joven. El jefe de González confirmó a W Radio que incluso el padre del presunto implicado le había pedido que, si tenía comunicación con Ricardo, le pidiera que se entregará a las autoridades.

#ATENCIÓN | W Radio pudo conocer que el cuarto implicado en el asesinato de Jaime Esteban Moreno sería Ricardo González. Un hombre oriundo de Cartagena de 22 años y quien trabajaría en San Victorino vendiendo perros calientes. — W Radio Colombia (@WRadioColombia) November 4, 2025

Recordemos que el ataque se produjo cuando Jaime Esteban Moreno y un amigo salieron del bar Before Club, en el oriente de Bogotá, y fueron interceptados por un grupo de personas disfrazadas. Testigos indicaron que una mujer señaló a Moreno, y uno de los agresores lo golpeó por la espalda, derribándolo.

Posteriormente, fue pateado en la cara hasta dejarlo inconsciente. Moreno fue trasladado al Hospital Simón Bolívar, donde murió a causa de un trauma craneoencefálico severo.

Es importante destacar que, además de Ricardo González, la Policía capturó inicialmente a tres personas. Entre ellas se encontraba Juan Carlos Suárez Ortiz, estudiante de ingeniería mecánica en Los Andes, quien fue señalado como el principal agresor y acusado de homicidio agravado. Las otras dos mujeres fueron liberadas por falta de pruebas.

