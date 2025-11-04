Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / VIDEO: Revelan rostro del otro agresor de Jaime Esteban Moreno, aparece en la discoteca

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que fue golpeado el estudiante Jaime Moreno, en la madrugada de Halloween en el norte de Bogotá. Al parecer un agresor se encuentra prófugo.