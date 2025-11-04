VIDEO: Revelan rostro del otro agresor de Jaime Esteban Moreno, aparece en la discoteca

El estudiante de séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno Jaramillo, fue atacado al salir de una fiesta de Halloween en la localidad de Barrios Unidos y murió a causa una agresión.

Las cámaras de seguridad logran captar el momento exacto en que al menos dos hombres lo abordan, lo lanzan contra el suelo y lo atacan.

La fuerza pública informó que uno de los agresores fue identificado como Juan Carlos Suárez Ortiz, estudiante de Ingeniería Mecánica e Industrial en la misma universidad, de 27 años, quien ya se encuentra detenido y responde por homicidio agravado.

Juan Carlos Suárez Ortiz capturado en el caso de Jaime Esteban Moreno Foto: captura de pantalla de El Reporte Coronell

No obstante, la historia no se acaba ahí, imágenes complementarias según el video de El Reporte Coronell, revelan la participación de un segundo sujeto, quien viste camisa negra con azul, llevaba una máscara de orejas de conejo o diadema similar, y es señalado por arrojar al joven al piso y dejarlo inconsciente, esa persona sigue libre y constituye el principal foco de búsqueda de las autoridades.

Segundo sospechoso de caso Jaime Esteban Moreno Foto: captura de pantalla de El Reporte Coronell

El ataque tuvo lugar en la madrugada del 31 de octubre en la esquina de la calle 65 con carrera 15, en el norte de Bogotá, después de que el estudiante participara de la fiesta universitaria, al parecer, la agresión duró unos 30 segundos y terminó con el traslado de Moreno al hospital, donde los médicos anunciaron su muerte debido a un trauma craneoencefálico severo.

Además, la reacción de la comunidad universitaria no se hizo esperar, compañeros y familiares del joven lo describen como una persona tranquila, apasionada por la tecnología, apasionado del ajedrez y encaminado hacia un intercambio al exterior. Su hermano clama justicia y exige que el crimen no quede impune.

Las autoridades lanzaron un llamado a la ciudadanía, si alguien reconoce al hombre con camisa negra, decoración azul y máscara de conejo, debe comunicarse al número de emergencias o acudir a una estación de Policía.

Mientras tanto, el detenido enfrenta proceso de imputación y los investigadores recopilan material de video, testimonios y otros indicios para cerrar el círculo de impunidad.

Presunto agresor de Jaime Esteban Moreno Foto: tomada de redes sociales/bar

El caso recuerda resonancias de otros hechos violentos contra jóvenes universitarios en Bogotá, lo que genera inquietud sobre la seguridad en las salidas de fin de semana o especialmente en Halloween y la necesidad de mayores protocolos de protección.

La familia del joven asesinado exige que se llegue hasta las últimas consecuencias, medidas que puedan encontrar su identificación, captura y que se cumpla la ley como corresponde, los ciudadanos exigen respuestas.

