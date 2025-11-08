Investigadores encuentran prueba que da giro a versión contra Jaime Moreno

El caso de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Ingeniería de la Universidad de los Andes que perdió la vida luego de ser agredido en Bogotá, dio un nuevo giro tras conocerse los resultados del análisis de las cámaras de seguridad del bar en el que estuvo la noche de los hechos.

El joven, de solo 20 años, fue atacado en la madrugada del 1 de noviembre, al parecer por dos hombres identificados como Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo González, quienes lo golpearon en repetidas ocasiones hasta dejarlo inconsciente.

Horas después, Moreno falleció a causa de un trauma craneoencefálico severo. Suárez fue capturado y enfrenta cargos por homicidio agravado, mientras que González continúa prófugo de la justicia.



Las autoridades revisaron cuidadosamente las grabaciones del bar Before Club, lugar donde el estudiante pasó la noche con un grupo de amigos.

¿Qué revelan las cámaras del bar sobre la noche en que fue atacado Jaime Moreno?

Según la investigación, las imágenes no muestran ningún tipo de comportamiento indebido por parte de la víctima, lo que desmonta versiones previas que insinuaban un supuesto acoso hacia una mujer que estaba en el lugar. Este hallazgo cambia el rumbo de la investigación y plantea nuevas preguntas sobre el motivo real de la agresión.

De acuerdo con los reportes, Moreno salió del establecimiento hacia las 2:40 de la madrugada, sin signos de conflicto dentro del bar. Sin embargo, minutos después habría sido interceptado por los agresores en una calle cercana, donde sucedió el ataque.

Las cámaras externas del sector también están siendo analizadas para establecer con precisión el recorrido que hizo el joven antes de ser golpeado.

Familiares y amigos de la víctima aseguran que Jaime era un joven tranquilo, dedicado a sus estudios y sin antecedentes de problemas de conducta. Una amiga cercana, que lo acompañó durante la noche de Halloween, declaró que en ningún momento observó una situación que justificara una confrontación.

¿Qué medidas tomó la Fiscalía frente al caso de Jaime Moreno?

Mientras tanto, la Fiscalía continúa recopilando pruebas para fortalecer el proceso judicial contra Suárez Ortiz, quien por solicitud del ente acusador, se busca que vaya a la cárcel ya que se considera que representa un riesgo para la sociedad.

Por su parte, las autoridades mantienen la búsqueda de González, el segundo sospechoso, quien habría abandonado su residencia en el oriente de Bogotá tras conocerse la captura de su cómplice.

