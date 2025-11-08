Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: REGRESA MICHAEL JACKSON
¿YA OLVIDÓ A AIDA VICTORIA?
NUEVA MONTAÑA RUSA EN COLOMBIA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Investigadores encuentran prueba que da giro a versión contra Jaime Moreno

Investigadores encuentran prueba que da giro a versión contra Jaime Moreno

Un importante hallazgo en los videos del bar donde estuvo Jaime Moreno determina lo que ocurrió y daría un giro tumbando unas declaraciones que hacen parte del expediente.

Imágenes del bar donde estuvo Jaime Moreno
Bar donde estuvo Jaime Moreno antes de ser atacado
Foto: Instagram de bar Before Club y redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 8 de nov, 2025

El caso de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Ingeniería de la Universidad de los Andes que perdió la vida luego de ser agredido en Bogotá, dio un nuevo giro tras conocerse los resultados del análisis de las cámaras de seguridad del bar en el que estuvo la noche de los hechos.

El joven, de solo 20 años, fue atacado en la madrugada del 1 de noviembre, al parecer por dos hombres identificados como Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo González, quienes lo golpearon en repetidas ocasiones hasta dejarlo inconsciente.

Puedes leer: No lo golpeó tan fuerte": Abogado de Juan Suárez pide casa por cárcel en caso Jaime Moreno

Horas después, Moreno falleció a causa de un trauma craneoencefálico severo. Suárez fue capturado y enfrenta cargos por homicidio agravado, mientras que González continúa prófugo de la justicia.

Las autoridades revisaron cuidadosamente las grabaciones del bar Before Club, lugar donde el estudiante pasó la noche con un grupo de amigos.

Te puede interesar

  1. Ricardo González, señalado agresor de Jaime Esteban Moreno
    Ricardo González, señalado agresor de Jaime Esteban Moreno
    / FOTO: Compuesta video obtenido por Noticias Caracol
    Judiciales

    VIDEO: Ricardo González sale corriendo del trabajo al enterarse que Jaime Moreno falleció

  2. Ricardo González, agresor de Jaime Esteban Moreno
    Ricardo González (izq) buscado por muerte de Jaime Esteban Moreno (der)
    / Compuesta - Tomada de redes sociales
    Judiciales

    Ricardo González le hizo una confesión a otro hombre sobre lo ocurrido con Jaime Moreno

¿Qué revelan las cámaras del bar sobre la noche en que fue atacado Jaime Moreno?

Según la investigación, las imágenes no muestran ningún tipo de comportamiento indebido por parte de la víctima, lo que desmonta versiones previas que insinuaban un supuesto acoso hacia una mujer que estaba en el lugar. Este hallazgo cambia el rumbo de la investigación y plantea nuevas preguntas sobre el motivo real de la agresión.

De acuerdo con los reportes, Moreno salió del establecimiento hacia las 2:40 de la madrugada, sin signos de conflicto dentro del bar. Sin embargo, minutos después habría sido interceptado por los agresores en una calle cercana, donde sucedió el ataque.

Te puede interesar

  1. Papá de Ricardo González llamó para pedir que lo convenzan de entregarse
    Ricardo González y Juan Carlos Suárez, agresores de Jaime Esteban Moreno
    / FOTO: Tomadas de redes
    Judiciales

    Papá de Ricardo González, agresor de Jaime Moreno, llamó haciendo una súplica por su hijo

  2. Audiencia contra Juan Carlos Suárez por muerte de Jaime Esteban Moreno
    Audiencia contra Juan Carlos Suárez por muerte de Jaime Esteban Moreno
    Compuesta - captura de video
    Judiciales

    Abogado reacciona desesperado por titubeos de fiscal en caso Jaime Moreno; juez intervino

Las cámaras externas del sector también están siendo analizadas para establecer con precisión el recorrido que hizo el joven antes de ser golpeado.

Publicidad

Familiares y amigos de la víctima aseguran que Jaime era un joven tranquilo, dedicado a sus estudios y sin antecedentes de problemas de conducta. Una amiga cercana, que lo acompañó durante la noche de Halloween, declaró que en ningún momento observó una situación que justificara una confrontación.

Puedes leer: Juan Carlos Suárez no sería estudiante de Los Andes; sacaron contundentes pruebas

¿Qué medidas tomó la Fiscalía frente al caso de Jaime Moreno?

Mientras tanto, la Fiscalía continúa recopilando pruebas para fortalecer el proceso judicial contra Suárez Ortiz, quien por solicitud del ente acusador, se busca que vaya a la cárcel ya que se considera que representa un riesgo para la sociedad.

Publicidad

Por su parte, las autoridades mantienen la búsqueda de González, el segundo sospechoso, quien habría abandonado su residencia en el oriente de Bogotá tras conocerse la captura de su cómplice.

Mira también: Fiscalía destapa lo que en realidad motivó a Juan Carlos Suárez a agredir a Jaime Esteban

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Jaime Esteban Moreno

Juan Carlos Suárez Ortiz

Asesinato

Homicidio