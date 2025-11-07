Papá de Ricardo González, agresor de Jaime Moreno llamó haciendo una súplica por su hijo

Las autoridades continúan en la búsqueda de Ricardo González Castro, quien es señalado como el segundo agresor de Jaime Esteban Moreno, y quien se encuentra prófugo de la justicia luego de acabar con la vida del universitario de Los Andes.

La identidad del agresor se logró gracias a videos de cámaras de seguridad de la localidad de Chapinero, donde ocurrió la golpiza contra el estudiante, y otros videos de la discoteca donde estuvieron todos los involucrados en este caso. Gracias a estas imágenes se conoció el rostro del hombre que ahora es buscado para que responda por sus actos.

Sobre Ricardo González se conoció que es cartagenero y se desempeñaba trabajando en un puesto de venta de perros calientes en el centro de Bogotá, más exactamente en San Victorino, y que su última aparición en ese lugar fue en la mañana y tarde del 31 de octubre, horas después de cometer la agresión.



Sin embargo, dicen los comerciantes del sector, que ese día llegó muy callado y cabizbajo. Horas después el hombre decidió renunciar a su trabajo y desaparecer del lugar ya que, presuntamente sospechaba que sería capturado.



Papá de Ricardo González pide ayuda para que se entregue

El fallecimiento de Jaime Moreno ha causado tal indignación que el rostro de Ricardo está siendo difundido masivamente para dar con su paradero, y mientras el joven de 22 años continúa prófugo, se conoció de una llamada por parte del papá de González Castro haciendo una petición especial para que se entregue.



Esto se supo a través de una entrevista que ofreció el jefe del hombre prófugo, quien en diálogo con La W reveló detalles del agresor y aseguró que ya tuvo comunicación con su papá, quien luego de reconocerlo en televisión se comunicó para saber del paradero del joven.

Y al enterarse que González Castro había decidido escapar de la justicia, su papá le pidió al jefe del joven que si llegaba a ubicarlo o a contactarlo, por favor, lo convenciera de entregarse.

Sin embargo con el paso de los días se sigue desconociendo el lugar donde se encuentra el agresor del que se dice que posiblemente huyó de la ciudad o incluso del país; algo que no ha sido determinado por autoridades.

Las personas que lo conocían en este sector de Bogotá dicen que había llegado hacee varios años desde su natal Cartagena y desde entonces se mostraba como un hombre amable y trabajador; pues incluso después de acabar a golpes a Jaime Esteban, horas después se presentó a su trabajo y cumplió su horario con normalidad, mientras ocultaba su rostro con una máscara.

En diálogo con Daniel Coronell el jefe de Ricardo González contó que ese día el hombre de 22 años se presentó y se veía preocupado y que luego de terminar sus labores dturno decidió renunciar al trabajo, reclamando la suma de 100 mil pesos por sus labores.

Antes de escapar del lugar el joven le confesó a su superior que había tenido un altercado la noche anterior y que estaba preocupado porque se había tratado de una riña fuerte.

