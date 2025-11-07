"No lo golpeó tan fuerte": Abogado de Juan Suárez pide casa por cárcel en caso Jaime Moreno

En el tercer día de audiencias por el caso del estudiante de los Andes, Jaime Moreno, la defensa de Juan Carlos Suárez Ortiz presentó una solicitud para sustituir la medida de aseguramiento en centro carcelario por la opción de casa por cárcel.

Suárez Ortiz está señalado como presunto coautor del homicidio agravado del estudiante Jaime Esteban Moreno Jaramillo, ocurrido en Bogotá la madrugada del 31 de octubre.

¿Qué dijo el defensor de Juan Suárez en la audiencia del 7 de noviembre?

Según el defensor, Suárez no tiene antecedentes penales que demuestren fuga, y se comprometió a acogerse a restricciones de movilidad durante el desarrollo del proceso judicial. El argumento central es que la medida de prisión preventiva no es proporcional, toda vez que la defensa considera que no está plenamente probado que existiese intención de quitarle la vida del acusado.



Frente al pedido, la Fiscalía y la Procuraduría se opusieron rotundamente. La Fiscalía sostuvo que “las evidencias muestran una agresión irracional” con uso de fuerza letal y riesgo cierto de obstrucción del proceso investigativo si Suárez Ortiz permanece fuera de un centro carcelario.



Por su parte, el delegado del Ministerio Público advirtió que el joven fallecido sufrió trauma craneoencefálico severo y que los hechos no constituyen una riña común sino un ataque directo.

El abogado de Juan Suárez aseguró que su cliente “no lo golpeó tan fuerte” como para causar la muerte del joven Jaime Esteban Moreno. Según su versión, el impacto se habría producido durante un forcejeo y no con la fuerza o intención que plantea la Fiscalía.

El defensor insistió en que el hecho debe considerarse como un “lamentable accidente” y no como un homicidio agravado. Además de que reiteró que Suárez Ortiz colaboró con las autoridades desde el primer momento.

Durante la audiencia, la defensa también cuestionó la tipificación del delito, argumentando que aunque el golpe haya sido grave, no está claro que haya existido el dolo o la intención de arrebatar la vida.

En ese sentido, propuso que Suárez podría esperar el juicio bajo supervisión doméstica en vez de prisión.

El juez aún no decide sobre el cambio de medida de aseguramiento. La sesión fue reprogramada tras varias peticiones de aplazamiento por parte de la defensa, por lo que la decisión definitiva se espera en los próximos días.

