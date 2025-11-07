Ricardo González le hizo una confesión a otro hombre sobre lo ocurrido con Jaime Moreno

Es incierto el paradero de Ricardo González Cano quien es señalado por el fallecimiento de Jaime Esteban Moreno, en hechos ocurridos en la madrugada del 31 de octubre en una calle de Bogotá. El agresor decidió escapar de la vista pública unas horas después de propinar la golpiza al estudiante de Los Andes.

Y gracias a cámaras de seguridad del sector de Chapinero donde se dio la agresión y los videos del bar donde habría iniciado un altercado, fue que se logró obtener la imagen del rostro del hombre que ahora es buscado para que responda por sus actos; pues solo se cuenta con la captura de Juan Carlos Suárez, quien también participó de la golpiza.

Precisamente la imagen en la que aparece el agresor disfrazado de conejo negro fue la que permitió que su propio jefe y otros comerciantes de San Victorino, centro de Bogotá, lo identificaran y aportaran información valiosa como su nombre (Ricardo González Cano), además de aclarar que tiene 22 años y es proveniente de Cartagena donde también es buscado.



Ricardo González habló de la riña antes de escapar

Tras conocer la gravedad del caso el jefe del ahora prófugo ofreció una entrevista en la que reveló que el agresor le confesó que había tenido un problema en la noche anterior y le habló de una riña.



Asimismo otros comerciantes del sector ofrecieron su testimonio a Noticias RCN en el que contaron que el hombre les habló de una riña muy fuerte que había tenido en la noche anterior y que eso lo tenía preocupado.



El vendedor contó que ese día Ricardo llegó a su puesto de trabajo, pero su actitud era distinta por lo que llamó la atención en otros colegas del sector que le preguntaron si le pasaba algo.

Según el relato, en un momento de presunto desespero le contó al comerciante lo que había ocurrido y le habló de Jaime Esteban: “Él vino y dijo que la había embarrado. Que había tenido una riña en una taberna y que, al parecer, el chico estaba en cuidados intensivos”, narró el testigo.

Después de esa confesión en la que reconoce que tuvo una pelea horas antes, el implicado buscó a su jefe y decidió abandonar el trabajo luego de cobrar 100 mil pesos por los servicios prestados en la venta de perros calientes.

Inmediatamente el hombre se marchó y, aunque fue visto el sábado 1 de noviembre en un centro comercial del centro de la ciudad, hasta el momento su paradero es desconocido.

Autoridades e incluso padre de Ricardo le han hecho llamados para que se presente ante las autoridades y de su versión de los hechos en los que se le señala como el causante del fallecimiento del estudiante de 20 años.

Video: Detalles del caso Jaime Moreno