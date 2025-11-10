Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / VIDEO: Momento en que Ricardo González se entrega, entre abrazos, por caso Jaime Moreno

VIDEO: Momento en que Ricardo González se entrega, entre abrazos, por caso Jaime Moreno

Varios detalles llaman la atención en el video que captó la entrega de González ante la Policía en Cartagena, señalado por la agresión que le costó la vida la estudiante de Los Andes.

Captura de Ricardo González por muerte de Jaime Esteban Moreno
Captura de Ricardo González por muerte de Jaime Esteban Moreno
/ FOTO: Fiscalía
Por: Liliana Pinzón Garzón
|
Actualizado: 10 de nov, 2025

Se entregó a la Policía Ricardo González Castro, el joven señalado de ser el segundo agresor del estudiante de Los Andes, Jaime Esteban Moreno, quien perdió la vida el 31 de octubre a causa de las lesiones ocasionadas por los golpes.

Y aunque se presumía que este segundo agresor podría haber salido del país para evadir su responsabilidad en los hechos, sorpresivamente se presentó a una estación de Policía en Cartagenta en la mañana de este lunes 10 de noviembre, donde quedó en poder de autoridades.

Inmediatamente los policías realizaron un proceso de identificación y tras confirmar que se trata del mismo hombre que era buscado, se hizo efectiva la orden de captura en su contra, que estaba vigente desde el 7 de noviembre.

El abrazo de Ricardo González antes de entregarse a la Policía

El hombre llegó acompañado de su abogada y dos personas más, de quienes se despidió de abrazo antes de ingresar a la estación de Policía donde quedó capturado.

La entrega del hombre alcanzó a ser captada en un video que muestra que se encontraba acompañado de varias personas que lo siguieron hasta la puerta de la estación y lo abrazaron mientras le decían cosas al oído. Posteriormente el hombre ingresa para ser capturado.

Una vez se efectuó la captura la Fiscalía confirmó a la opinión pública que ya tiene en su poder al hombre señalado de ser el segundo agresor del universitario, además de detallas que en las próximas horas se realizarían las diligencias de legalización para poder proceder a la imputación de cargos que tiene preparada en su contra la entidad.

Pero pese a que el hombre no se pronunció públicamente en el momento de su entrega, sí hubo una actitud y gestos que han llamado la atención en redes sociales en las que usuarios aseguran que el hombre tuvo una "expresión descarada y fría".

Pues la entrega a las autoridades causa nostalgia y preocupación en familiares y amigos de Ricardo González quienes lo acompañaron hasta la estación de Policía y lo despidieron entre abrazos y palabras de aliento; sin embargo esto no fue bien tomado por parte de internautas que expresan que es peor el dolor que sienten los familiares de Jaime Moreno.

Asimismo algunos usuarios en redes sociales se dedicaron a detallar la actitud seria y casi que inexpresiva del hombre a quien en redes también catalogaron como "Frío y calculador sin gestos de arrepentimiento por lo que hizo".

El hombre ahora está a la espera de conocer su situación judicial en la que deberá responder o demostrar su inocencia en el fallecimiento de Jaime Esteban Moreno luego de recibir una golpiza en la que este hombre aparece como uno de los agresores.

