La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Capturado Ricardo González, segundo agresor de Jaime Esteban Moreno: IMÁGENES

Capturado Ricardo González, segundo agresor de Jaime Esteban Moreno: IMÁGENES

El hombre, que estaba evadido de la justicia, se entregó en la ciudad de Cartagena y ahora deberá responder por la muerte a golpes del estudiante de Los Andes.

Ricardo González, segundo agresor de Jaime Esteban Moreno
Ricardo González, segundo agresor de Jaime Esteban Moreno
/ FOTO: Compuesta - Capturas de video
Por: Liliana Pinzón Garzón
|
Actualizado: 10 de nov, 2025

Las autoridades ya tienen en su poder a Ricardo González Castro, el joven de 22 años señalado de causar la muerte a Jaime Esteban Moreno, de 20 años, en hechos ocurridos durante la madrugada del 31 de octubre, en Bogotá.

La lamentable situación ocurrió en el sector de Chapinero, luego de que Jaime Moreno y un amigo salieran de un bar en el que habían asistido a una fiesta de disfraces. Sin embargo, cuando se dirigían a conseguir transporte fueron interceptados por dos jóvenes que le propinaron la violenta golpiza que le costó la vida al estudiante.

Y aunque en el lugar de los hechos fue capturado Juan Carlos Suárez, señalado de ser quien inició la golpiza hacia el joven, las autoridades estaban tras la pista de un segundo agresor, identificado como Ricardo González.

Se entregó a la Policía el segundo agresor de Jaime Moreno

Este sujeto fue captado en varios videos golpeando con violencia al joven que posteriormente falleció por las lesiones causadas, principalmente en cabeza y tórax; por eso las autoridades se centraron en identificarlo y ubicarlo para que responda por los hechos.

Pero antes de que la Policía lo capturara, Ricardo González se entregó en la ciudad de Cartagena, de donde es oriundo y donde también era buscado por autoridades y comunidad que se ha solidarizado en rechazo de sus actos contra el joven universitario.

Se entrega segundo implicado de caso Jaime Esteban Moreno
Se entrega segundo implicado de caso Jaime Esteban Moreno
Foto: Redes sociales y exclusivas de El Tiempo

La entrega y captura del sujeto fue confirmada por la Fiscalía que detalló que este lunes 10 de noviembre el segundo agresor se presentó en la estación de Policía de Cartagena donde se identificó con su nombre y cédula y dijo ser el hombre buscado por el caso Jaime Moreno.

Luego de verificar sus datos las autoridades hicieron efectiva la orden de captura que estaba activa contra este hombre desde el pasado 7 de noviembre cuando se determinó su presunta participación en el fallecimiento a golpes de un joven en Bogotá.

González llegó al lugar acompañado de su abogada quien insistió en que se trata de una entrega voluntaria y que el señalado nunca salió del país ni que tenía intenciones de viajar a Venezuela, como se llegó a especular.

Segundo implicado en caso Jaime Moreno se entrega
Segundo implicado en caso Jaime Moreno se entrega
Foto: El Tiempo

Cabe recordar que González Castro es nacido en Cartagena y desde hace un tiempo vivía en Bogotá donde se desempeñó en varias labores como carpintero, vigilante y, actualmente, trabajaba en un puesto de venta de perros calientes en el sector de San Victorino, centro de Bogotá, donde había sido visto por última vez luego de propinar la golpiza a Moreno.

Pues los propios compañeros de comercio fueron quienes identificaron al segundo agresor y revelaron detalles clave como la confesión que les hizo Ricardo contándoles que había tenido una riña muy fuerte y que sabía que el joven en cuestión estaba en Cuidados Intensivos.

Pero aunque Ricardo continuó trabajando con normalidad después de cometer los hechos, al enterarse que su víctima había fallecido decidió renunciar al trabajo y escapar de las autoridades que iniciaron una búsqueda por todo el territorio nacional.

Se entrega segundo implicado de caso Jaime Esteban Moreno
Se entrega segundo implicado de caso Jaime Esteban Moreno
Foto: Redes sociales y exclusivas de El Tiempo

Luego de ser capturado el hombre fue trasladado a las instalaciones del búnker de la Fiscalía en Cartagena donde en las próximas horas será presentado ante un juez de control de garantías que legalizará la captura y dará paso a las audiencias de imputación de cargos y medida de aseguramiento.

En estas audiencias la Fiscalía acusará formalmente a Ricardo González con base a las pruebas que haya recolectado en su contra y con las que definirá el nivel de participación del capturado en los hechos del 31 de octubre en los que perdió la vida el estudiante de Los andes, Jaime Esteban Moreno.

