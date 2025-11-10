Mujer fue atacada por amigo en Bogotá; hicieron videollamada para mostrarle a su familia

En un apartamento ubicado en el barrio Villa Isabel, en la localidad de Usme, en la capital, se presentó un incidente. La protagonista es una mujer de 34 años, que compartía con dos conocidos una reunión en la que, según versiones, estaban consumiendo bebidas alcohólicas.

Durante el encuentro, se desarrolló una discusión entre la mujer y uno de los hombres que se encontraba presente. Lo que ya era un mal momento escaló rápidamente cuando la persona actuó de forma inesperada y causó una lesión a la mujer.

¿Qué fue lo que paso con la mujer herida en apartamento de Bogotá?

Según narró su hermana para City TV que, al parecer, “por una discusión muy sencilla” el hombre utilizó un arma, haciendo una afirmación que evidenció un desequilibrio frente a la violencia sufrida: “él tomó la mejor arma y la agredió. No tenía por qué hacerlo, sobre todo considerando que la fuerza de un hombre nunca se debe medir con una mujer”.



Lo que agrava el hecho es que otro acompañante, que se encontraba en la vivienda al momento de los hechos, no brindó auxilio a la víctima. En cambio, prefirió realizar una videollamada con los familiares de la mujer para mostrar lo que estaba ocurriendo, en lugar de activar una reacción inmediata de ayuda.

Los allegados aseguran que la mujer permaneció más de treinta minutos sin recibir ningún tipo de auxilio, cuando finalmente, la intervención de la Policía Metropolitana de Bogotá permitió su traslado a un centro médico, donde fue atendida; afortunadamente, su estado no es considerado de riesgo vital en este momento.

¿Qué dice la familia de la mujer herida en apartamento en Bogotá?

La familia de la afectada exige que tanto el autor del hecho como el testigo que optó por grabar y no actuar sean sujetos de los procesos legales correspondientes.

Hasta ahora, el responsable del acto permanece sin localización confirmada, aunque intentó establecer contacto con los allegados de la víctima vía mensajes de texto, en los que manifiesta su disposición a “poner la cara”.

La víctima ahora está bajo observación y recibe atención médica mientras su círculo cercano permanece atento al desarrollo del caso.

