Fuerte relato de hombre que apagó la vida de su ex en Valle: "Supe por esa llamada"

Fuerte relato de hombre que apagó la vida de su ex en Valle: “Supe por esa llamada”

Desde la cárcel, el agresor rompió el silencio y contó qué lo llevó a actuar aquella noche contra su pareja en La Unión. Una simple llamada, según él, desató su furia.

Hombre que le arrebató la vida a su expareja en Valle del Cauca
Hombre que apago la vida de su expareja
Foto: captura de pantalla de 'Más allá del silencio podcast'
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 8 de nov, 2025

El 22 de enero de 2024 en La Unión, norte del Valle del Cauca; Diana Carolina Serna, de 34 años, reconocida en la región por su vínculo con la producción de uvas y vino, fue alcanzada en la vía pública por un ataque perpetrado por su expareja, identificado como Hernando de Jesús Suárez Hernández.

Un video que circuló rápidamente en redes sociales mostró al agresor corriendo por una calle del municipio con un machete en mano; en esas imágenes se aprecia la persecución culminando en un episodio de violencia.

Puedes leer:Apagan vida de joven de 19 años al llegar a su casa en Medellín; expareja es sospechoso

¿Cuál es la condena que cumple el hombre que agredió a Diana Carolina Serna?

Suárez fue capturado poco después y conducido al sistema penitenciario, donde actualmente cumple una condena de 40 años en la cárcel de Jamundí. Desde allí, según el propio testimonio difundido en el videopódcast 'Más allá del silencio', el hombre ofreció una explicación sobre sus motivos y la forma en que planificó el hecho.

Sus palabras, reportadas en el espacio, revelan una mezcla de celos, frustración y una justificación fría de lo ocurrido.

¿Qué motivó al hombre a perseguir a Diana Carolina Serna esa noche en La Unión?

En su relato, Suárez afirma que el detonante fue una llamada: “Yo la llamo, pero entonces ya no me contesta ella, me contesta un hombre y me trata mal… Fue como mi mayor motivo para tomar una decisión negativa hacia ella”, dijo.

Añadió que la situación lo llevó a pensar que, si no podía ser con él, “no era con nadie”, y que sus celos lo empujaron a una escalada de maltrato verbal y psicológico antes del episodio de violencia física.

Testimonios y material audiovisual reconstruyen una escena en la que la víctima intentó alejarse del conflicto. Pese a ello, Suárez, armado, la persiguió por las calles del municipio.

Puedes leer: Así fue cómo encontraron a mujer atacada con martillo por su expareja: "Una desgracia"

El video viral muestra la desesperación y la rapidez con la que se desplegó la agresión, provocando una preocupación en vecinos y testigos que luego relataron los hechos a las autoridades.

En su intervención ante el videopódcast, el agresor reconoció que había ejercido control sobre la víctima en distintos momentos y que sus reacciones fueron alimentadas por un “no poder tolerar” que ella tuviera otro vínculo afectivo.

Mira también: Escalofriante relato: mujer sobrevivió a un intento de feminicidio por parte de su expareja

