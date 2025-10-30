Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: RESTRICCIONES A MOTOCICLISTAS
POLLO CRUDO EN TRANSMILENIO
AGRESIÓN A PERIODISTA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Apagan vida de joven de 19 años al llegar a su casa en Medellín; expareja es sospechoso

Apagan vida de joven de 19 años al llegar a su casa en Medellín; expareja es sospechoso

Yuri Alejandra Pineda Cabueñas de 19 años fue herida con arma blanca cuando entraba a su conjunto residencial. Su excompañero sentimental aparece como principal sospechoso.