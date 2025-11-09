Fuga masiva en estación de Policía donde está Juan Carlos Suárez, ¿se escapó?

Este sábado se reportó un motín en la estación de Policía de la localidad de Barrios Unidos, Bogotá. Las autoridades reportaron un intento de fuga que culminó con varias personas heridas, mientras que se conoció que cuatro personas lograron huir. Recordando que en este lugar se encuentra Juan Carlos Suárez.

"A las 8:45 de la mañana en las instalaciones de la estación de Policía de Barrios Unidos, se encontraban los custodios entregándole la comida a los privados de la libertad y generándoles el aseo rutinario. Estas personas se abalanzan contra los dos custodios tratan de intimidarlos con armas blancas", relató el general Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía de Bogotá.

Sumado a esto, las autoridades comentaron que se iba a presentar una fuga de 14 personas, sin embargo, gracias a la reacción de un guardia redujó el número de las personas que iban a escapar, sin embargo, se conoció que hasta cuatro personas lograron huir de la estación.



"Querían generar una fuga masiva de más de 14 personas. Otro uniformado, al ver eso acá, justo se encontraba en la guardia, verifica y ve que todas esas personas vienen de forma violenta en contra de él. Saca su arma de dotación para salvar su propia vida y una defensora (...) pero, cuatro alcanzaron a darse una vuelta”, afirmó el General.



¿Se escapó Juan Carlos Suárez?

En esta estación se encuentra Juan Carlos Suárez, quien no hizo parte de la fuga, y es ,por ahora, el único capturado en el caso del estudiante de la Universidad de los Andes Jaime Esteban Moreno, tras una riña después de una fiesta de Halloween donde el joven de 20 años terminó falleciendo.

Por lo cual, mientras las autoridades se encuentran buscando a Ricardo González, segundo responsable de la agresión contra Jaime Moreno, Juan Carlos Suárez tendrá que seguir asistiendo a las audiencias de la Fiscalía para determinar si es enviado a una presión o no, respuesta que se sabrá hasta el miércoles 12 de noviembre.

Esto a la par que la Universidad de Los Andés aclaró que Juan Carlos Ortíz concluyó sus clases en esta institución educativa el pasado 9 de diciembre de 2023, por lo cual, este no hacía parte de esta una vez se presentó el homicidio contra Jaime Moreno.

