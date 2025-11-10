Polémica por la insólita razón que dejó libre al agresor de un perrito, ¿llevó otro canino?

Fernando Alonso Oviedo, señalado como el responsable del ataque contra un perrito criollo, decidió entregarse a las autoridades dos días después de que el video del hecho se hiciera viral. Su entrega fue confirmada por el alcalde Juan Diego Zuluaga, quien destacó que la presión ciudadana en redes sociales fue determinante para que el hombre finalmente se presentara ante la justicia.

El video, que rápidamente se propagó por redes, mostraba a un sujeto agrediendo con fuerza al animal. En las imágenes se veía cómo lo sujetaba por las patas delanteras y lo golpeaba con una barra metálica, para luego arrojarlo al suelo y darle una patada que lo levantó por el aire. La escena, calificada como desgarradora por los internautas, desató una ola de indignación que no tardó en llegar a las autoridades.

La historia tomó un giro inesperado cuando, tras la entrega del hombre, se conoció que había quedado en libertad. La razón, según confirmaron las autoridades, tiene que ver con un detalle geográfico que sorprendió a todos. La Fiscalía de Antioquia no podía retenerlo porque el ataque no ocurrió dentro de su jurisdicción.

Publicidad

De acuerdo con la gerente de Bienestar Animal de la Gobernación de Antioquia, Dionisia Yusti Rivas, el caso no podía ser tramitado allí debido a que el hecho no sucedió en territorio antioqueño. “En principio se pensó que el ataque había ocurrido en el Bajo Cauca, pero tras la confesión del presunto agresor se estableció que el hecho fue en Bolívar”, explicó la funcionaria.

Esa declaración cambió completamente el rumbo de la investigación. Al confirmar que el ataque ocurrió el 3 de noviembre de 2025 en el departamento de Bolívar, la Fiscalía de Antioquia se vio obligada a dejar libre a Oviedo, ya que no contaba con competencia para adelantar el proceso. El caso ahora deberá ser asumido por las autoridades del departamento donde realmente ocurrieron los hechos.

Buscan a hombre que le quitó la vida a perrito /Foto: redes sociales

Publicidad

¿Es el mismo perrito el que llevó ante las autoridades?

Mientras tanto, el episodio ha generado más preguntas que respuestas. Aunque Oviedo se presentó ante la justicia con un perro que aseguró era el mismo del video, muchas personas en redes sociales han dudado de esa versión. Varios testigos y vecinos han sostenido que el perrito original habría muerto producto de los golpes, mientras que el presentado por el hombre mostraba características similares, pero se veía notablemente acongojado y triste.

Por ahora, serán las autoridades de bienestar animal las encargadas de determinar si el perrito que fue llevado a la entrega realmente corresponde al del video viral. Este punto será clave para establecer la responsabilidad del hombre y definir el futuro del proceso.