Buscan a responsable de golpear a un perrito hasta quitarle la vida: quedó en video

Videos del a un perro en el municipio de Montecristo, Bolívar, han causado una ola de indignación en todo el país. En las imágenes, que omitimos por su extrema crudeza, se ve a un hombre golpeando sin compasión a un perrito criollo, en un hecho que ha desatado rechazo generalizado y una fuerte movilización para dar con el responsable.

El hombre, cuya identidad aún no ha sido revelada, fue captado en plena agresión. Testigos aseguran que el sujeto, presuntamente dedicado al negocio de la carne o a la preparación de un asado, tomó al animal por las patas delanteras y comenzó a atacarlo con una barra metálica.

Segundos después, lo lanzó con fuerza contra el suelo y, cuando el animal yacía inconsciente, le propinó una fuerte patada que lo levantó por el aire.

La escena fue registrada por vecinos de la zona, quienes no pudieron intervenir por el nivel de violencia del ataque. El hecho ocurrió en una zona rural de Montecristo, departamento de Bolívar, y según el reporte de los testigos, tras la agresión el hombre habría escapado del lugar y se habría refugiado en el corregimiento de Regencia, cerca del municipio de Nechí.

Las autoridades de la Costa Caribe ya adelantan su búsqueda por el delito de maltrato animal. Organizaciones defensoras de los animales y ciudadanos en redes sociales piden una sanción ejemplar. Incluso, se han compartido fotografías del presunto agresor para ayudar a identificarlo.

El caso ha generado tanto impacto que el propio Instituto de Protección Animal solicitó a las autoridades judiciales que intervengan con rapidez. “Este tipo de actos no pueden quedar impunes. La violencia hacia los animales es un reflejo de una conducta peligrosa para toda la sociedad”, manifestaron voceros del organismo.

El responsable de atacar al perrito sería una persona conflictiva

De acuerdo con la denuncia interpuesta, la agresión no fue un acto aislado, sino un episodio de crueldad que dejó consternada a la comunidad entera. Vecinos del sector describieron al sujeto como una persona conflictiva y aseguraron que ya había sido visto maltratando animales anteriormente.

En redes sociales, el rechazo fue inmediato. Miles de usuarios exigieron justicia y pidieron cadena perpetua para quienes cometan este tipo de actos. “El que hace eso con un animal, es capaz de hacer cualquier cosa”, escribió una usuaria indignada.

El Código Penal colombiano castiga el maltrato animal con penas de prisión que pueden ir de 12 a 36 meses, además de multas económicas considerables. En este caso, las pruebas audiovisuales son contundentes y podrían acelerar el proceso judicial.

Debido a la crueldad de las imágenes, en La Kalle decidimos no publicar el video. Sin embargo, el material viral ya circula en todas las redes sociales y ha despertado una fuerte reacción de rechazo entre los internautas.