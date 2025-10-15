Rescatan perritos de las manos del Monstruo del Bosque; les hacía de todo, ¿queda libre?

En el barrio El Bosque de Pasto, la tensión se apoderó de las calles tras una serie de manifestaciones encabezadas por defensores de animales. La causa: exigir la liberación de varios perros que, según los vecinos, estaban siendo víctimas de maltrato en la vivienda de un ciudadano identificado como Andrés Pérez, conocido en la comunidad como 'El Monstruo del Bosque, señalado desde hace años por presuntos actos de crueldad contra animales.

La presencia del ESMAD durante la protesta generó gran inconformidad entre los manifestantes, quienes denunciaron que su acción era pacífica y con un único objetivo: salvar la vida de los perros.

“Nuestra lucha es por los derechos de los animales, no somos delincuentes”, expresó una de las líderes animalistas en medio del plantón.



Durante varios días, el grupo de manifestantes permaneció frente a la vivienda del señalado, portando pancartas y megáfonos, exigiendo que las autoridades actuaran. Finalmente, su persistencia dio resultado: los caninos fueron rescatados y puestos a salvo, un hecho que desató aplausos, lágrimas y un sentimiento de alivio entre quienes habían seguido el caso.

Rescatan siete perros del ‘Monstruo del Bosque’; no serían sus únicas víctimas

De acuerdo con testimonios de vecinos del sector, Andrés Pérez tenía siete perros en su poder, varios de los cuales presentaban signos de abandono, abuso y maltrato. La comunidad asegura que no es la primera vez que el hombre se ve involucrado en hechos similares.

Hace más de una década, este mismo ciudadano habría sido denunciado por situaciones parecidas, cuando trece perros fueron rescatados en condiciones deplorables. A pesar de las pruebas y los múltiples reportes presentados ante las autoridades, el caso quedó en la impunidad y Pérez recuperó su libertad.

“Es increíble que después de tantos años siga ocurriendo lo mismo. Hay videos, hay testigos, y nadie hace nada”, declaró una vecina del sector. Las denuncias, acompañadas de imágenes y registros en redes sociales, muestran a los animales en condiciones alarmantes.

EXIGEN QUE NO QUEDE EN LA IMPUNIDAD

El caso ha despertado la indignación de organizaciones defensoras de animales en todo el país, quienes reclaman una acción firme por parte de las autoridades. Varias fundaciones han pedido que se impongan sanciones ejemplares y que el hombre no vuelva a tener animales bajo su cuidado.

“Esto no puede quedar así. No es la primera vez que lo hace y las autoridades deben actuar de inmediato”, señaló una vocera del movimiento animalista de Nariño.

Mientras tanto, los siete perros rescatados se encuentran bajo supervisión médica y en proceso de recuperación. Sin embargo, aún no se conoce con claridad el estado judicial del hombre señalado como el ‘Monstruo del Bosque’ ni qué medidas se tomarán en su contra. Los defensores han anunciado que continuarán vigilando el caso hasta que se tomen acciones concretas y definitivas.