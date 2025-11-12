Él era Mauricio Cendales Parra, conductor que falleció tras ser linchado por motociclistas

El conductor perdió la vida tras una serie de imprudencias viales que desataron una “venganza colectiva” en el sur de la capital. Hacia las 10 de la noche del 11 de noviembre de 2025, un vehículo tipo campero, de color azul oscuro, se vio involucrado en un grave accidente de tránsito en la Avenida Carrera 68 con Las Américas.

Según los reportes preliminares y las declaraciones del coronel Álvaro Mora Rodríguez, comandante operativo número 3 de la Policía Metropolitana de Bogotá, el conductor venía embistiendo y realizando maniobras peligrosas, afectando la movilidad e intentando impactar negativamente a estos motorizados.

Las indagaciones sugieren que, tras chocar con un motociclista y arrollar a varios otros vehículos de dos ruedas y decidió huir del sitio, desatando una respuesta masiva e incontrolable.



La decisión del conductor de evadir el sitio del siniestro en su carro lo llevó a internarse en una persecución de alta velocidad hacia el occidente por la Avenida 68.



Tras él, una cifra estimada de 200 personas en motocicletas se lanzaron en su búsqueda, conformando una caravana que atestiguó la desesperación de la víctima y la creciente furia de sus perseguidores.



¿Quién era el conductor que falleció tras ser linchado en Kennedy?

El conductor, identificado como Mauricio Cendales Parra, de 35 años, perdió el control de un campero azul de placas EUO-040 y terminó chocando contra varios puestos de comidas rápidas pertenecientes a vendedores ambulantes, justo en la entrada del barrio Casilla, frente al conjunto residencial Tierra del Sol.

Con el campero azul oscuro quedó inmovilizado y acorralado, la turba de motociclistas alcanzó a Cendales Parra. Testigos del sector informaron a Noticias Caracol que detallaron que, tras ser sacado de la camioneta, el conductor fue agredido con puños, patadas y hasta cadenas.

El vehículo quedó como prueba muda de la violencia, con el parabrisas totalmente destruido y restos de la confrontación, como ladrillos, vidrios rotos y visores de cascos, esparcidos en el suelo.

#ATENTOS 🚨 Nuevas imágenes del caso del conductor que fue linchado por motociclistas en loc/Kennedy (Bogotá) revelan el momento exacto en que el hombre, presuntamente en estado de embriaguez, genera caos al conducir de forma temeraria y chocar contra varios vehículos y personas.… https://t.co/JUPa0zFJrD pic.twitter.com/VWVrAL3jrf — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) November 12, 2025

A pesar de la intervención de las unidades de la Policía Metropolitana que arribaron al punto para controlar el caos y detener la agresión, el daño físico ya era irreversible.

Mauricio Cendales Parra fue trasladado de inmediato a la Clínica del Occidente, también en la localidad de Kennedy, pero las autoridades confirmaron que llegó sin signos vitales. La causa de su muerte fue atribuida a los múltiples traumas o "politraumatismos" severos ocasionados durante el violento linchamiento.

Las autoridades iniciearon labor investigativa para esclarecer tanto las circunstancias del accidente inicial como la identidad de los agresores.

La gravedad de la situación escaló dramáticamente, ya que, en su intento por escapar de la multitud, Cendales Parra continuó chocando contra otros vehículos en la vía.

El coronel Mora incluso precisó que, durante ese trayecto, un funcionario de la Policía Nacional que se movilizaba en una motocicleta institucional también fue impactado por el conductor. Este uniformado se sumó al seguimiento con el propósito de evitar que se produjeran más incidentes de tránsito.

La persecución, que se extendió por varias cuadras, encontró su punto final en la localidad de Kennedy, específicamente en el sector conocido como el Tintal, entre los barrios Castilla y Tintal.

La Policía Metropolitana de Bogotá está realizando verificación de todas las cámaras de seguridad disponibles, incluyendo las del Sistema Integrado de TransMilenio, los conjuntos residenciales aledaños y las propias cámaras de la Policía Nacional.

Adicionalmente, y como parte del proceso para determinar las circunstancias del choque inicial, las autoridades esperan los resultados de las pruebas de alcoholemia, las cuales confirmarán o desmentirán si Cendales Parra estaba conduciendo en estado de ebriedad.

Hasta el momento, no se han reportado capturas relacionadas con el linchamiento.

