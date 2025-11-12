Motociclistas linchan hasta la muerte a conductor que provocó accidente en Bogotá

El incidente se presentó inicialmente en la Avenida Carrera 68 con Las Américas. Según lo comunicado por el coronel Álvaro Mora Rodríguez, comandante operativo de Seguridad Ciudadana, el conductor de la camioneta (descrita como un campero color azul oscuro) "venía embistiendo y realizando maniobras peligrosas".

Estas acciones no solo pusieron en riesgo la seguridad vial, sino que también, según los reportes, intentaron impactar negativamente a los motorizados que se desplazaban por el corredor.

El caos escaló rápidamente tras un siniestro vial inicial, donde el conductor presuntamente arrolló a un motociclista y a varios otros vehículos de dos ruedas.



En un intento desesperado por evadir las consecuencias de sus actos, el señalado huyó del lugar, tomando rumbo hacia el occidente por la Avenida 68.



Sin embargo, su escape fue rápidamente frustrado por la reacción inmediata de la ciudadanía. Un grupo masivo de aproximadamente 200 personas movilizadas en motocicletas comenzó la persecución a gran velocidad.

Este trayecto, que se extendió por varios kilómetros, se caracterizó por una peligrosa estela de incidentes adicionales. Fuentes policiales confirmaron que, en medio de la frenética huida, el conductor no solo continuó chocando contra otros vehículos, sino que incluso afectó a un funcionario de la Policía Nacional.

Este uniformado, que se movilizaba en una motocicleta institucional, resultó afectado y se sumó al seguimiento con el objetivo de contener la situación y evitar que se presentaran más incidentes de tránsito.

Además, una patrulla que realizaba labores de vigilancia en el sistema de TransMilenio, cerca del Portal de Las Américas, intentó infructuosamente intervenir para prevenir una tragedia mayor.

#BOGOTÁ Los habitantes de la localidad de Kennedy, reportan un nuevo caso de atropellamiento masivo al parecer por un conductor que conducía una camioneta en estado de embriaguez.



El final de la cacería se ubicó en el barrio Casilla, en la localidad de Kennedy, específicamente frente al conjunto residencial Tierra del Sol.

El conductor, tras la larga persecución, perdió el control de su vehículo e impactó contra varios puestos de vendedores informales de comida justo en la entrada del barrio. Con el campero detenido y acorralado por la multitud de motociclistas, el escape fue definitivamente sellado.

El vehículo, un campero azul oscuro, quedó severamente dañado, con el parabrisas totalmente destruido, testimonio mudo de la magnitud de la agresión.

En el suelo del sector quedaron esparcidos residuos de la confrontación, incluyendo visores de cascos rotos, ladrillos y vidrios.

El coronel Mora Rodríguez lamentó que, una vez en el sector del Tintal, "las personas agredieron de manera simultánea a esta persona".

Testigos detallaron que, tras sacar al sujeto de la camioneta, algunos de los motociclistas que arribaron al punto procedieron a golpearlo hasta con cadenas.

En medio del suceso, las autoridades confirmaron la afectación de un funcionario de la Policía Nacional. Sin embargo, la Policía Metropolitana de Bogotá no reportó información precisa sobre cuántas otras personas resultaron heridas durante el atropello masivo inicial o a lo largo de la persecución. La única víctima mortal confirmada es el conductor linchado.

A pesar de la gravedad de los hechos, las autoridades aún no reportaron capturas relacionadas con la agresión colectiva que llevó a la muerte del conductor.

Se está llevando a cabo una verificación minuciosa de todas las cámaras de seguridad disponibles, incluyendo las del Sistema Integrado de TransMilenio, las de los conjuntos residenciales aledaños y las de la propia Policía Nacional.

El objetivo principal de esta investigación es identificar las placas de las motocicletas y establecer la identidad de las personas que participaron activamente en la violenta agresión contra el ciudadano, la cual está catalogada como una agresión colectiva.

