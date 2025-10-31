Motociclistas fallecen en accidente en Bogotá; dicen que conductor del carro iba borracho

Un aparatoso y grave siniestro vial sacudió la tranquilidad del occidente de Bogotá, dejando un saldo de dos personas fallecidas y varios heridos.

La colisión múltiple, que involucró a un bus del SITP, un vehículo particular y al menos cuatro motocicletas, generó consternación, especialmente porque los primeros reportes apuntan a una posible causa ligada al consumo de alcohol.

Puedes leer: Motoladrón intentó quitarle la gorra a un joven y todo terminó de la peor manera



El epicentro del hecho se situó sobre la calle 63, también conocida como la Avenida Mutis. Específicamente, el accidente ocurrió en la intersección con la carrera 98, cerca de la carrera 103, en inmediaciones del barrio Álamos, Engativá.

Ciudadano reportaron el hecho en la mañana, cerca de las 6:53 AM. La escena fue descrita como caótica, con varios motociclistas tendidos sobre el asfalto.

La magnitud del choque exigió una respuesta inmediata de las autoridades de tránsito y la Policía Metropolitana de Bogotá, quienes acordonaron la zona y restringieron el paso para facilitar las labores de investigación y la atención de la emergencia.

Varias ambulancias también se desplazaron rápidamente al lugar para atender a los afectados.

Publicidad

Los vehículos que se vieron envueltos en esta colisión masiva revelan la severidad del impacto. Entre los involucrados se encontraba un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y un vehículo particular de color blanco.

Dos muertos deja grave accidente de carros en Engativa; hay varios heridos Foto: Redes sociales Minuto 60

Este último, identificado preliminarmente como un automóvil Volkswagen, resultó completamente volcado sobre la vía. A su alrededor, la escena se completaba con un mínimo de cuatro motocicletas esparcidas.

Publicidad

El saldo de este evento es alarmante: dos personas perdieron la vida en el lugar. Según la información preliminar recabada las víctimas mortales presuntamente serían dos motociclistas.

Además, los primeros reportes indicaron que dos personas resultaron heridas, si bien otras fuentes señalaron que varias personas habrían resultado lesionadas.

Puedes leer: " type="text/html" data-cms-ai="0">Músico se "dispara" en pleno show de acordeón; siguieron tocando

Los heridos fueron trasladados de urgencia a centros asistenciales cercanos, aunque hasta el momento, el estado de su salud es desconocido.

Uno de estos vehículos, de color fucsia, era supuestamente conducido por una mujer. Las imágenes y videos compartidos en redes sociales, antes de que las autoridades acordonaran el perímetro, mostraban claramente el hecho.

Mientras las autoridades iniciaban las investigaciones para determinar las causas exactas del siniestro, la situación tomó un giro dramático y perturbador.

Publicidad

Aunque la hipótesis oficial de las causas del accidente aún se desconoce, reportes sugieren una posible razón detrás del caos: la embriaguez al volante.

La comunidad que presenció la emergencia o llegó inmediatamente después, presuntamente retuvo a dos personas que habrían estado directamente involucradas en el choque. Estos sujetos— un hombre y una mujer— se encontraban, al parecer, en un visible estado de embriaguez.

Publicidad

Posteriormente, ambos individuos fueron capturados por la policía. Este hecho, de confirmarse, añadiría una capa de profunda irresponsabilidad a una tragedia que ya cobró vidas en el occidente de la ciudad.

El cordón de seguridad establecido por las autoridades de tránsito en la calle 63 obligó a la Secretaría de Movilidad a emitir recomendaciones urgentes para los conductores. A quienes se movilizaban por la zona, se les sugirió tomar rutas alternas como la calle 80 y la Avenida Chile.