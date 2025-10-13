¿Qué pasó con Zion tras el accidente? Su equipo comparte comunicado oficial sobre su salud

El artista urbano Zion, reconocido por su trayectoria en el dúo Zion & Lennox, se recupera satisfactoriamente luego del accidente de tránsito que sufrió el pasado martes 7 de octubre en San Juan, Puerto Rico. El músico fue trasladado de inmediato al Hospital Menonita de Ponce, donde permaneció bajo observación en la Unidad de Trauma tras haber sufrido múltiples golpes.



¿Cómo se encuentra Zion tras el accidente de tránsito en Puerto Rico?

Durante las primeras horas después del incidente, su estado generó preocupación entre sus seguidores y colegas del género, quienes enviaron mensajes de apoyo a través de redes sociales. Sin embargo, la evolución del artista fue favorable, lo que permitió que su equipo médico confirmara su estabilización. Un día después del accidente, el entorno del cantante compartió un primer parte oficial con un mensaje lleno de esperanza.

“Zion continúa recuperándose favorablemente y confía plenamente en que Dios tiene el control… A pesar de las circunstancias, se mantiene positivo, enfocado y con la fe puesta en regresar para continuar compartiendo su música con todos ustedes. Gracias por el cariño, las oraciones y el apoyo constante”, expresaron en el comunicado difundido el 8 de octubre.

Luego de varios días de atención y seguimiento médico, el cantante fue dado de alta y se encuentra en recuperación desde su residencia. La noticia fue confirmada a través de una publicación en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde su equipo agradeció las muestras de cariño recibidas durante los días posteriores al accidente.



“Queremos agradecer de corazón a la familia, amigos y fanáticos por todas las oraciones y muestras de cariño recibidas en los últimos días. Zion continúa recuperándose favorablemente y confía plenamente en que Dios tiene el control”, señala el texto.

El comunicado también detalla que el intérprete de éxitos como Embriágame y Otra vez espera retomar pronto su agenda artística y las actividades relacionadas con su nuevo trabajo discográfico.

“Espera estar completamente recuperado pronto para seguir disfrutando y cumpliendo con sus compromisos en este gran momento que representa el lanzamiento de su nuevo álbum The Perfect Melody 2.”

El regreso de Zion coincide con una etapa de gran expectativa profesional. Su aparición junto a Lennox durante los recientes conciertos de Bad Bunny, en la serie “No me quiero ir de aquí”, marcó el reencuentro del dúo luego de una pausa en la que ambos artistas se enfocaron en proyectos individuales.

El mensaje final del comunicado resume el espíritu con el que el puertorriqueño enfrenta su recuperación:

“A pesar de las circunstancias, se mantiene positivo, enfocado y con la fe puesta en regresar para continuar compartiendo su música con todos ustedes. Gracias por el cariño y el apoyo constante. Zion promete volver más fuerte que nunca.”

