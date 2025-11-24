Mujer pierde la vida al caer de puente peatonal y desata pánico en Bogotá

La mañana de este lunes generó preocupación entre conductores y peatones que transitaban por la calle 80, a la altura de la Avenida Ciudad de Cali, en el occidente de Bogotá.

Las autoridades atendieron el reporte sobre una mujer que fue hallada sin vida en el corredor vial, lo que llevó a un despliegue inmediato de unidades de tránsito, policía y criminalística en la zona.

Primeras versiones del caso de la caída de la mujer en puente peatonal

De acuerdo con la información preliminar recopilada por las autoridades, la mujer, de aproximadamente 40 años, habría caído desde un puente peatonal que atraviesa la vía.



Testigos que se encontraban cerca indicaron que, antes de la caída, la persona parecía presentar un malestar físico repentino, generando un problema cardíaco que no le permitió movilizarse mientras cruzaba la estructura. Según informó el 'Gato gomez'.



Al momento que la mujer cae al vacío sufrió afecciones en su rostro, lo que causo la perdida de su vida en el sitio.La escena obligó a cerrar de manera parcial algunos accesos, lo que provocó congestión vehicular durante varios minutos.

Aunque el cuerpo no quedó sobre los carriles principales, las labores de inspección técnica y recolección de evidencia hicieron necesario desplegar controles de tráfico para garantizar seguridad y permitir que los funcionarios realizaran su trabajo sin interrupciones.

Varios conductores reportaron demoras durante el desplazamiento por la zona, especialmente en sentido occidente–oriente.

Los expertos de criminalística ejecutaron el levantamiento del cuerpo y recolectaron elementos que permitirán confirmar si la mujer sufrió un percance médico o si existió algún otro factor que desencadenó la caída.

Por ahora, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima, ya que siguen los protocolos correspondientes para realizar la verificación y contactar a sus familiares.

Adicional a esto, señalaron la necesidad de revisar las condiciones de los puentes peatonales, especialmente en franjas horarias de alta afluencia.

Aunque todavía no se informa sobre fallas estructurales, algunos residentes comentaron que estos puntos requieren vigilancia constante, iluminación adecuada y acompañamiento de personal de seguridad para evitar situaciones que puedan poner en riesgo a los transeúntes.

