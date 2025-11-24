Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Bogotá  / Mujer pierde la vida al caer de puente peatonal y desata pánico en Bogotá

Mujer pierde la vida al caer de puente peatonal y desata pánico en Bogotá

La caída de una mujer desde un puente peatonal en la calle 80 generó alarma en plena hora de movimiento, mientras las autoridades intentan establecer qué ocurrió.

Puente peatonal Calle 80
Mujer cae de un puente peatonal en la Calle 80 en Bogotá
foto: Fabio Gómez Google Maps
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 24 de nov, 2025

La mañana de este lunes generó preocupación entre conductores y peatones que transitaban por la calle 80, a la altura de la Avenida Ciudad de Cali, en el occidente de Bogotá.

Las autoridades atendieron el reporte sobre una mujer que fue hallada sin vida en el corredor vial, lo que llevó a un despliegue inmediato de unidades de tránsito, policía y criminalística en la zona.

Puedes leer: VIDEO: Camioneta causa aparatoso accidente en Puente Aranda; deja una mujer sin vida

Primeras versiones del caso de la caída de la mujer en puente peatonal

De acuerdo con la información preliminar recopilada por las autoridades, la mujer, de aproximadamente 40 años, habría caído desde un puente peatonal que atraviesa la vía.

Testigos que se encontraban cerca indicaron que, antes de la caída, la persona parecía presentar un malestar físico repentino, generando un problema cardíaco que no le permitió movilizarse mientras cruzaba la estructura. Según informó el 'Gato gomez'.

Los expertos de criminalística ejecutaron el levantamiento del cuerpo y recolectaron elementos que permitirán confirmar si la mujer sufrió un percance médico o si existió algún otro factor que desencadenó la caída.

Por ahora, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima, ya que siguen los protocolos correspondientes para realizar la verificación y contactar a sus familiares.

Puedes leer: Niña de 4 años pierde la vida luego de accidente en moto contra volqueta; iba de ‘pato’

Adicional a esto, señalaron la necesidad de revisar las condiciones de los puentes peatonales, especialmente en franjas horarias de alta afluencia.

Aunque todavía no se informa sobre fallas estructurales, algunos residentes comentaron que estos puntos requieren vigilancia constante, iluminación adecuada y acompañamiento de personal de seguridad para evitar situaciones que puedan poner en riesgo a los transeúntes.

Mira también: Reacción de hombre que iba de pasajero en carro que acabó con dos motociclistas en Bogotá

