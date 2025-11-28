Publicidad

Revelan el procedimiento estético al que se sometió Mayerly Díaz antes de fallecer

Una familiar de la artista concedió una entrevista donde reveló nuevos detalles de la tragedia y comentó cómo se enteró de la noticia.

Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 28 de nov, 2025

Mayerly Díaz falleció a sus 32 años tras sufrir un infarto fulminante, días después de someterse a un procedimiento estético en una clínica en Bogotá. La artista estaba logrando ascender en su carrera musical en el género popular. Ante esta situación, una familiar decidió revelar nuevos detalles del caso.

La cantante se hizo conocida por canciones como La Gata de mi Hermana y No Supiste Perder, así mismo, pocos días antes de fallecer había lanzado su sencillo Con tus chiros a otra parte, la cual alcanzó a promocionar en sus redes sociales antes de perder la vida.

Puedes leer: Sale a la luz el último video de Mayerly Díaz antes de fallecer por un procedimiento estético

Durante la grabación de la pieza audiovisual, publicada el 11 de noviembre Mayerly Díaz interpretó la estrofa con unas prendas ajustadas, las cuales decían: “No yo no soy de esas que se humilla por amor, no, a mí los cachos no me quedan bien, a mí me gustan las cosas a lo derecho porque juguete de ti no voy a hacer”, convirtiéndose en su última publicación en redes sociales.

Por lo cual, días después de perder la vida Liliana Díaz prima de la artista entregó nuevos detalles sobre el caso. Al punto que comentó que días después de realizarse un procedimiento estético la cantante comenzó a experimentar quebrantos de salud durante su recuperación.

¿Cuál fue el procedimiento estético que se hizo Mayerly Díaz?

Durante la entrevista la familiar comentó que Mayerly Díaz fue trasladada al Hospital San Rafael de Facatativá en Cundinamarca, donde confirmó que sufrió un infarto fulminante la madrugada del 22 de noviembre.

A través de una entrevista para La FM, Liliana Díaz aseguró que su prima ingresó a la 5 de la mañana a urgencias al Hospital de Facatativá, esto debido a complicaciones respiratorias que tuvo. “En las horas de la tarde se ingresa a la UCI. De ahí, tenemos el reporte médico que fue un paro cardiorespiratorio".

Puedes leer: Mujer murió por un mal procedimiento estético tras una lipolaser

Sumado a esto, Liliana comentó explicó que Mayerly Díaz que presuntamente su prima se habría sometido a una cirugía de levantamiento de glúteos, pero que no tenía conocimiento del lugar ni la persona que le realizó el tratamiento. De igual forma, explicó que el caso ya está en manos de las autoridades.

De igual forma, se conoció que ya la misma entidad en 2024 habría realizado más de 490.000 procedimientos estéticos, donde se encuentran más de 33 mil de aumento de senos y 28.000 relacionados con párpados.

