Monjas venden figuras de su convento por internet y terminan excomulgadas

Dos mujeres que pertenecían a la orden de las Hermanas Clarisas en España, fueron excomulgadas y detenidas por la Guardia Civil tras ser acusadas de vender en línea obras históricas pertenecientes al convento donde vivían. El caso generó conmoción dado el valor patrimonial de las piezas involucradas.

¿Qué se robaron las mojas excomulgadas?

Según la investigación, los bienes sustraídos del convento, todos ellos considerados patrimonio de interés cultural, habrían sido ofrecidos a través de plataformas de internet. Entre los objetos señalados está una figura religiosa del siglo XVII, una estatua del santo San Antonio de Padua la cual ya fue recuperada por la Policía.

Las exreligiosas detenidas fueron identificadas como Laura García de Viedma (conocida como Sor Isabel de la Trinidad) y otra mujer identificada como Susana Varo (también llamada Sor Paloma).



Ambas quedaron en libertad provisional tras rendir indagatoria ante el juzgado, mientras avanza la investigación judicial. También fue detenido un anticuario implicado como posible receptor de las piezas.

El proceso judicial se enfoca en determinar si las ventas de las piezas constituyen un delito de apropiación indebida agravada y receptación de bienes de patrimonio histórico. Los registros policiales incluyeron allanamientos en los conventos donde vivían las exmonjas: tanto el de Belorado (Burgos) como otro en Orduña (Bizkaia) fueron inspeccionados.

Las autoridades confirmaron que varias obras fueron recuperadas, aunque aún hay otras desaparecidas, lo que ha llevado a la ampliación de la investigación.

¿Por qué excomulgaron a las monjas?

Estas dos monjas integraban un grupo de religiosas que, en 2024, se separaron de la jerarquía de la Iglesia Católica y se declararon en rebeldía. Esa decisión derivó en su excomunión. Desde entonces, el monasterio enfrenta disputas legales por su propiedad y por la custodia del patrimonio religioso.

La venta irregular de bienes históricos del convento se suma a ese conflicto, lo que le da al caso una dimensión tanto cultural como judicial.

Las exmonjas investigadas han negado haber cometido un delito con intención de lucro. Su defensor manifestó que algunas de las piezas catalogadas como antiguas eran consideradas como objetos viejos sin gran valor y que nunca fueron vendidas con mala fe; aseguró que todo se trata de un malentendido.

Hasta el momento, las mujeres y el anticuario siguen bajo investigación tras haber quedado en libertad provisional. Las autoridades continúan con los inventarios de bienes y la búsqueda de piezas faltantes para determinar el alcance completo del presunto delito.

El proceso judicial definirá si las piezas recuperadas pertenecen legítimamente al convento, si hubo delito de apropiación indebida o si habrá restitución del patrimonio a la comunidad religiosa. Mientras tanto la investigación sigue abierta.

