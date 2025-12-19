D1 y Ara cierran en diciembre: lo que debes tener en cuenta antes de comprar

Dos de las cadenas de supermercados más visitadas en Colombia confirmaron ajustes importantes en su operación durante diciembre, una noticia que ya está generando conversación entre los compradores habituales. Se trata de D1 y Ara, marcas que anunciaron de manera oficial que tendrán pausas generales en sus tiendas durante las celebraciones de fin de año.

La información fue compartida a través de sus canales oficiales y redes sociales, donde ambas compañías explicaron que la medida aplicará en todas sus sedes del país, sin excepciones. Además del cierre físico de los puntos de venta, también quedarán suspendidos los servicios de domicilio durante esos días, por lo que los clientes no podrán hacer pedidos ni presenciales ni a través de plataformas.

Tanto D1 como Ara confirmaron que cerrarán sus tiendas el 25 de diciembre y el 1 de enero en todas sus sedes a nivel nacional. En el caso de D1, la cadena advirtió que durante las jornadas previas a estas celebraciones podrían presentarse ajustes en los horarios de atención, incluso sin previo aviso, por lo que recomendó a sus clientes anticipar las compras y no dejar el mercado para última hora, especialmente los productos de mayor demanda en esta temporada.

Ara, por su parte, no anunció cambios específicos en los horarios de atención durante las vísperas, pero explicó que la decisión de cerrar en estas fechas responde a una política interna enfocada en el bienestar de sus colaboradores. El anuncio fue bien recibido por usuarios en redes sociales, quienes destacaron el gesto de permitir que los trabajadores puedan compartir con sus familias en una de las épocas de mayor carga operativa para el comercio.

Tras los cierres programados, ambas cadenas informaron que retomarán su operación habitual al día siguiente de cada celebración, reabriendo sus tiendas y reactivando con normalidad la atención al público y los servicios asociados.

D1 y Ara cierran en diciembre

Recomendaciones para hacer el mercado con anticipación

Para evitar filas, congestiones y contratiempos, expertos en consumo sugieren planificar con tiempo las compras de diciembre. Definir el menú con anticipación, hacer una lista organizada por categorías y calcular bien las cantidades puede marcar la diferencia.

También se recomienda comprar por etapas: productos no perecederos con varias semanas de anticipación, carnes y quesos con días de margen para congelar correctamente, y dejar frutas, verduras y pan fresco para los últimos días. Revisar fechas de vencimiento y conservar adecuadamente los alimentos ayudará a evitar desperdicios.

Finalmente, comprar temprano en la mañana o dividir el mercado en varios días puede facilitar el proceso y reducir el estrés típico de la temporada.

